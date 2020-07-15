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Fenerbahçe'yi yakan gerçekler! Bu duruma gelinmesinin sebebi...
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Son olarak Sivasspor ile karşı karşıya gelen ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı lacivertlilerin tüm Avrupa şansını kaybetme noktasına gelmesinin sebebi, yapılan analizler sonucu netleşti. İşte detaylar...
15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:34
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Kupada 3 Mart'ta oynanan maçtan sonra Ersun Yanal'dan boşalan koltuğa 4.5 ay boyunca kimseyi oturtmayan ve teknik direktörsüz yola devam etme kararı alan Fenerbahçe yönetimi bu tercihinin faturasını çok ağır ödedi.
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Önce Şampiyonluk potasından, ardından Ziraat Türkiye Kupası hedefinden koptu sonra da Şampiyonlar Ligi ön eleme oynama ihtimalinden uzaklaştı.
Gençlerbirliği beraberliği ve adından Sivas yenilgisiyle Avrupa Ligi biletini de zora soktu.
Sezon başında kadro oluşumundaki hataların yaşanan başarısızlıkta etkisi büyük oldu.
Orta sahada 10 futbolcuyla yığılma oluşurken başta stoper ve sol bek eksikliği yüzünden puanlar bir bir uçtu.