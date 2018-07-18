Fenerbahçeye yeni Modric: Serhiy Buletsa

18 Temmuz 2018 Çarşamba, 23:18:54
Güncelleme: 23:53:25
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Fenerbahçe'ye 'yeni Modric': Serhiy Buletsa
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin radarına bir genç daha takıldı...
Fenerbahçe'ye 'yeni Modric': Serhiy Buletsa
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Sportif direktör Damien Comolli'nin U19 Avrupa Şampiyonası'nı izlemek için Finlandiya'ya gönderdiği scout ekibinin, Dinamo Kiev'in genç yıldız adayı Sergiy Buletsa'nın ismini verdiği iddia edildi.
Fenerbahçe'ye 'yeni Modric': Serhiy Buletsa
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1999 doğumlu oyuncuyu, Ukrayna'nın Fransa'yı 2-1 yendiği maçta takip eden ekibin, 'Stili Luka Modric'i andırıyor, kaçırılmayacak bir fırsat' demesi üzerine Comolli'nin detaylı rapor hazırlanmasını istediği belirtildi.
Fenerbahçe'ye 'yeni Modric': Serhiy Buletsa
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1.72 boyundaki Buletsa, merkez orta saha '10 numara' pozisyonunda görev yapıyor.