Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! - Fotomaç
11 Haziran 2019, Salı
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Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!

Hayal kırıklığı bir sezonun ardından gelecek yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transferde kolları sıvadı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivetliler,transfer önceliği hücum hattına verecek. Adı Vedat Muriç, Max Kruse, Mario Balotelli ve Ze Luis gibi golcülerle anılan Sarı Kanarya ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
11 Haziran 2019 Salı 10:31
Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarına hayal kırıklığı yaşatan ve ligi 6. sırada tamamlayan sarı-lacivertlilerde gelecek sezon tek hedef mutlak şampiyonluk.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdürecek olan Sarı Kanarya'da öncelik, geçen sezon dağılan hücum hattını toparlamak.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!

Slimani ve Soldado ile yollarını ayıran, Frey'i de uygun bonservis bedeliyle satmak isteyen Fenerbahçe'de en az 2 forvet takviyesi yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!

Bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerin adı Vedat Muriç, Max Kruse, Mario Balotelli ve Ze Luis gibi isimlerle anılıyor.

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