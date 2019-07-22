Fenerbahçe'ye süper golcü!

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağının sinyallerini veriyor. Transfer çalışmalarında hız kesmeyen sarı-lacivertliler gündemine sürpriz bir golcüyü aldı. İskoç basınında çıkan haberlere göre Kanarya 23 yaşındaki golcü para + takas formülüyle bitirecek. Takasta Frey ve Reyes'in kullanılacağı iddia edildi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





