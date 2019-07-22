Fenerbahçe'ye süper golcü!

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağının sinyallerini veriyor. Transfer çalışmalarında hız kesmeyen sarı-lacivertliler gündemine sürpriz bir golcüyü aldı. İskoç basınında çıkan haberlere göre Kanarya 23 yaşındaki golcü para + takas formülüyle bitirecek. Takasta Frey ve Reyes'in kullanılacağı iddia edildi.
22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:25
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.
Vedat Muriç'e alternatif olarak kadroya dahil edilmek istenen genç futbolcu tam bir gol makinesi.
Damien Comolli transferi bitirmek için girişimlere başladı. İşte detaylar...
İskoç basını Fenerbahçe'nin Glasgow Rangers'ta oynayan Morelos için görüşmelere başladığını okurlarına duyurdu.