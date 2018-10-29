Fenerbahçeye şok üstüne şok! 148 günde...

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlık seçimlerini kazandığı 3 Haziran'dan itibaren birçok önemli gelişme yaşandı.
29 Ekim 2018 Pazartesi, 20:32:26
Güncelleme: 20:32:46
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3 Haziran'da Fenerbahçe'de başkanlık görevine seçilen Ali Koç, geride kalan 148 günde birçok önemli olay yaşarken, ilk teknik direktörü olan Cocu ile imza atıldıktan 124 gün sonra yollarını ayırdı.
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İşte Sporx'in derlemesine göre; Fenerbahçe için belki de birkaç yıllık deneyimin yaşandığı o 148 günde yaşananlar...
3 HAZİRAN 2018
Ali Koç Fenerbahçe'nin 37. Başkanı
Fenerbahçe'de yapılan başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım karşısında farklı bir zafer alan Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin yeni başkanı oldu.
7 HAZİRAN 2018
Damien Comolli göreve başladı
Ali Koç, başkan seçilmesinin ardından çok hızlı bir başlangıç yaptı ve Fenerbahçe 7 Haziran'da Damien Comolli ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp 13 Haziran'da da Comolli ile 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.
12 HAZİRAN 2018
Müjdat Yetkiner ile yollar ayrıldı
Damien Comolli önderliğinde yeni bir döneme giren Fenerbahçe, 12 Haziran'da resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile kulüp çalışanlarından Müjdat Yetkiner ile yolların ayrıldığını açıkladı.