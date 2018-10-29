Fenerbahçeye şok üstüne şok! 148 günde... - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ekim 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Fenerbahçe'ye şok üstüne şok! 148 günde...

    Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlık seçimlerini kazandığı 3 Haziran'dan itibaren birçok önemli gelişme yaşandı.
    29 Ekim 2018 Pazartesi, 20:32:26 Güncelleme: 20:32:46
    Fenerbahçeye şok üstüne şok! 148 günde...

    3 Haziran'da Fenerbahçe'de başkanlık görevine seçilen Ali Koç, geride kalan 148 günde birçok önemli olay yaşarken, ilk teknik direktörü olan Cocu ile imza atıldıktan 124 gün sonra yollarını ayırdı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçeye şok üstüne şok! 148 günde...

    İşte Sporx'in derlemesine göre; Fenerbahçe için belki de birkaç yıllık deneyimin yaşandığı o 148 günde yaşananlar...

    Fenerbahçeye şok üstüne şok! 148 günde...

    3 HAZİRAN 2018

    Ali Koç Fenerbahçe'nin 37. Başkanı

    Fenerbahçe'de yapılan başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım karşısında farklı bir zafer alan Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin yeni başkanı oldu.

    Fenerbahçeye şok üstüne şok! 148 günde...

    7 HAZİRAN 2018

    Damien Comolli göreve başladı

    Ali Koç, başkan seçilmesinin ardından çok hızlı bir başlangıç yaptı ve Fenerbahçe 7 Haziran'da Damien Comolli ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp 13 Haziran'da da Comolli ile 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.

    Fenerbahçeye şok üstüne şok! 148 günde...

    12 HAZİRAN 2018

    Müjdat Yetkiner ile yollar ayrıldı

    Damien Comolli önderliğinde yeni bir döneme giren Fenerbahçe, 12 Haziran'da resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile kulüp çalışanlarından Müjdat Yetkiner ile yolların ayrıldığını açıkladı.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN