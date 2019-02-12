Fenerbahçe'ye şok! Listeye almadılar - Fotomaç
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'ye şok! Listeye almadılar

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında büyük umutlarla çıktığı Kayserispor deplasmanından beklenmedik bir yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe, bir şok daha yaşadı.
12 Şubat 2019 Salı 10:36 Güncelleme: 12.02.2019 10:36
Fenerbahçe'ye şok! Listeye almadılar

İddaa, Süper Lig'in 21. haftasının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi.

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Fenerbahçe'ye şok! Listeye almadılar

Geçtiğimiz hafta Erzurumspor ile berabere kalan Başakşehir'in oranı 1.40'a çıktı.

Fenerbahçe'ye şok! Listeye almadılar

Trabzonspor'u mağlup eden ve puan farkını 6'ya indiren Galatasaray'ın ise 3.50 olan oranı 3.00'a düştü.

Fenerbahçe'ye şok! Listeye almadılar

Sahasında Bursaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ın geçen hafta 13.00 olan şampiyonluk oranı, 9.00'a düştü.

Fenerbahçe'ye şok! Listeye almadılar

Yeni Malatyaspor ve Göztepe galibiyetlerinin ardından geride kalan hafta Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna 90.00 oran belirlenmişti.

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