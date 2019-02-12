Fenerbahçe'ye şok! Listeye almadılar - Fotomaç
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Fenerbahçe'ye şok! Listeye almadılar
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında büyük umutlarla çıktığı Kayserispor deplasmanından beklenmedik bir yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe, bir şok daha yaşadı.
12 Şubat 2019 Salı 10:36
Güncelleme: 12.02.2019 10:36
İddaa, Süper Lig'in 21. haftasının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz hafta Erzurumspor ile berabere kalan Başakşehir'in oranı 1.40'a çıktı.
Trabzonspor'u mağlup eden ve puan farkını 6'ya indiren Galatasaray'ın ise 3.50 olan oranı 3.00'a düştü.
Sahasında Bursaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ın geçen hafta 13.00 olan şampiyonluk oranı, 9.00'a düştü.
Yeni Malatyaspor ve Göztepe galibiyetlerinin ardından geride kalan hafta Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna 90.00 oran belirlenmişti.