Fenerbahçeye Robert Skov sürprizi - Galeri - Fotomaç
04 Ocak 2019, Cuma
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Fenerbahçe'ye Robert Skov sürprizi

Fenerbahçe sol açık mevkisini Kopenhag'ın yıldızı Robert Skov ile doldurmak istiyor.

4 Ocak 2019 Cuma, 08:49:06 Güncelleme: 09:59:07
Fenerbahçeye Robert Skov sürprizi

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlekte gözler Fenerbahçe'nin üzerine çevrildi.

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Fenerbahçeye Robert Skov sürprizi

Takvim'in haberine göre; Ligin ilk yarısını düşme potasının içinde tamamlayan Sarı-Lacivertliler hem iyi bir hazırlık dönemi geçirmek hem de yapacağı nokta atış takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçeye Robert Skov sürprizi

Transferde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe genç ve yetenekli isimlerin peşinde. Bunlardan birisi de Danimarkalı Robert Skov.

Fenerbahçeye Robert Skov sürprizi

Hem sol açık hem de skorer

Henüz 22 yaşında olan ve Kopenhag'da forma giyen Skov her iki ayağını da mükemmel kullanıyor. Sol açık olmasına rağmen oynadığı 20 lig maçında 18 gol attı ve 4 de asist yaptı.

Fenerbahçeye Robert Skov sürprizi

Comolli görüşecek

Yeteneği ve skora katkısıyla da dikkat çeken Skov için Comolli'nin Danimarka'ya gidip Kopenhag yönetimi ile masaya oturması bekleniyor.

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