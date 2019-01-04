Fenerbahçeye Robert Skov sürprizi

Fenerbahçe sol açık mevkisini Kopenhag'ın yıldızı Robert Skov ile doldurmak istiyor.
4 Ocak 2019 Cuma, 08:49:06
Güncelleme: 09:59:07
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Ara transfer döneminin başlamasıyla birlekte gözler Fenerbahçe'nin üzerine çevrildi.
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Takvim'in haberine göre; Ligin ilk yarısını düşme potasının içinde tamamlayan Sarı-Lacivertliler hem iyi bir hazırlık dönemi geçirmek hem de yapacağı nokta atış takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Transferde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe genç ve yetenekli isimlerin peşinde. Bunlardan birisi de Danimarkalı Robert Skov.
Hem sol açık hem de skorer
Henüz 22 yaşında olan ve Kopenhag'da forma giyen Skov her iki ayağını da mükemmel kullanıyor. Sol açık olmasına rağmen oynadığı 20 lig maçında18 gol attı ve 4 de asist yaptı.
Comolli görüşecek
Yeteneği ve skora katkısıyla da dikkat çeken Skov için Comolli'nin Danimarka'ya gidip Kopenhag yönetimi ile masaya oturması bekleniyor.