Fenerbahçe'ye Premier Lig'den 2 yıldız birden! Salomon Rondon ve Nacer Chadli
5 maç oynadı
Fas asıllı olan Belçikalı Nacer Chadli, 28 yaşında. Sol kanatta oynuyor. Orta sahada da görev yapabiliyor. Bu sezon 5 maçta şans buldu; 1 gol kaydetti. İki yıl daha sözleşmesi var. Twente ve Tottenham'da forma giydi. İki yıl önce 15 milyon euro'ya transfer edildi. Belçika'da 42 kez milli olup, 5 gol attı.
TERRANEO SAHNEDE
West Midlands'da yayınlanan gazete, West Bromwich'de sportif direktörlüğe getirilen Giuliano Terraneo'nun Rondon ve Chadli'yi satıp, gelecek kaynak ile Championship'e uygun bir takım kurmak istediğini vurgularken, "Terraneo'nun ikili için son görüştüğü takım Fenerbahçe" iddiasında bulundu. Daha önce Fenerbahçe'de de görev yapan İtalyan Terraneo; Kjaer, Nani, Van Persie, Josef gibi isimleri getirmişti.
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