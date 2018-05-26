Fenerbahçe'ye Premier Lig'den 2 yıldız birden! Salomon Rondon ve Nacer Chadli

5 maç oynadı

Fas asıllı olan Belçikalı Nacer Chadli, 28 yaşında. Sol kanatta oynuyor. Orta sahada da görev yapabiliyor. Bu sezon 5 maçta şans buldu; 1 gol kaydetti. İki yıl daha sözleşmesi var. Twente ve Tottenham'da forma giydi. İki yıl önce 15 milyon euro'ya transfer edildi. Belçika'da 42 kez milli olup, 5 gol attı.