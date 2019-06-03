Fenerbahçe'ye Max Kruse'dan kötü haber - Fotomaç
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'ye Max Kruse'dan kötü haber

Fenerbahçe'nin transferdeki hedeflerinden Max Kruse'nin, sarı-lacivertli takımı son opsiyon olarak gördüğü yazıldı.

3 Haziran 2019 Pazartesi 23:31 Güncelleme: 03.06.2019 23:31
Fenerbahçe'ye Max Kruse'dan kötü haber

Fenerbahçe'nin transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden biri olan Max Kruse'nin "kararı"nı Alman basını duyurdu.

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Fenerbahçe'ye Max Kruse'dan kötü haber

Bild Gazetesi, 31 yaşındaki oyuncunun dünyanın en iyi takımlarından birine transfer olmayı istediği için beklediğini ve Fenerbahçe'yi "son tercih" olarak gördüğünü yazdı.

Fenerbahçe'ye Max Kruse'dan kötü haber

Şu ana kadar İtalya'dan Roma'nın da dahil olduğu takımlardan teklif alan, Almanya'da ise Frankfurt ve Gladbach'ın ilgilendiğini belirttiği tecrübeli oyuncunun, kariyerinin son sözleşmesini imzalayacağı ve bu nedenle ince eleyip, sık dokuduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'ye Max Kruse'dan kötü haber

FENERBAHÇE 2 1 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERDİ

Öte yandan Fenerbahçe'nin 2 1 yıllık sözleşme önerisinin dikkat çekici olduğu ancak Kruse'nin yıllık 6 milyon euro talep ettiği vurgulandı.

Fenerbahçe'ye Max Kruse'dan kötü haber

Bonservisini eline alan Max Kruse, kariyerinde Mönchengladbach, Freiburg, Wolfsburg ve Werder Bremen gibi takımlarda forma giydi ve geçen sezon 31 maçta 11 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'ye Max Kruse'dan kötü haber
Fenerbahçe'ye Max Kruse'dan kötü haber
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