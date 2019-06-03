Fenerbahçe'ye Max Kruse'dan kötü haber

Şu ana kadar İtalya'dan Roma'nın da dahil olduğu takımlardan teklif alan, Almanya'da ise Frankfurt ve Gladbach'ın ilgilendiğini belirttiği tecrübeli oyuncunun, kariyerinin son sözleşmesini imzalayacağı ve bu nedenle ince eleyip, sık dokuduğu kaydedildi.