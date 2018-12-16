Fenerbahçe'ye iki dev adam!

Yanal'ın takımın başına geçmesiyle harekat başladı. Sarı-lacivertliler, savunmaya güç katmak için temasları hızlandırdı. 1.92'lik stoper Messias ile 1.84'lük sağ bek Mads Roerslev'i listesine alan Kanarya, ocakta imzaları attırmayı hedefliyor.
16 Aralık 2018 Pazar 23:09
Güncelleme: 17.12.2018 07:54
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Teknik direktörlüğe Ersun Yanal'ın getirilmesinden sonra transferde harekete geçen Fenerbahçe'nin listesindeki isimler ortaya çıktı.
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Öncelikle savunmaya takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin, iki genç isme yöneldiği öğrenildi.
Kanarya'nın Kopenhag forması giyen Mads Roerslev ile America Mineiro'da oynayan Messias için görüşmelere başladığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin gelecek vadeden iki genç oyuncuya da ocak ayında imza attırmayı hedeflediği kaydedildi.
İMZALAR AN MESELESİ
Brezilya ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 1.92'lik Messias, savunmanın göbeğinde oynuyor