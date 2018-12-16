Fenerbahçe'ye iki dev adam! - Fotomaç
19 Mart 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'ye iki dev adam!

Fenerbahçe'ye iki dev adam!

Yanal'ın takımın başına geçmesiyle harekat başladı. Sarı-lacivertliler, savunmaya güç katmak için temasları hızlandırdı. 1.92'lik stoper Messias ile 1.84'lük sağ bek Mads Roerslev'i listesine alan Kanarya, ocakta imzaları attırmayı hedefliyor.
16 Aralık 2018 Pazar 23:09 Güncelleme: 17.12.2018 07:54
Fenerbahçe'ye iki dev adam!

Teknik direktörlüğe Ersun Yanal'ın getirilmesinden sonra transferde harekete geçen Fenerbahçe'nin listesindeki isimler ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'ye iki dev adam!

Öncelikle savunmaya takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin, iki genç isme yöneldiği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye iki dev adam!

Kanarya'nın Kopenhag forması giyen Mads Roerslev ile America Mineiro'da oynayan Messias için görüşmelere başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye iki dev adam!

Fenerbahçe'nin gelecek vadeden iki genç oyuncuya da ocak ayında imza attırmayı hedeflediği kaydedildi.

Fenerbahçe'ye iki dev adam!

İMZALAR AN MESELESİ

Brezilya ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 1.92'lik Messias, savunmanın göbeğinde oynuyor

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN