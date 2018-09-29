Fenerbahçeye golcü isim: Stoke Cityden Mame Diouf - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'ye golcü isim: Stoke City'den Mame Diouf
29 Eylül 2018 Cumartesi, 01:17:28
Güncelleme: 01:27:44
Fenerbahçe'ye golcü isim: Stoke City'den Mame Diouf
Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Stoke City'de forma giyen Mame Biram Diouf ile ilgilendiği ileri sürüldü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'ye golcü isim: Stoke City'den Mame Diouf
Sezon başında da gündeme gelen yıldızla ilgili İngiliz Sky Sports, "Fenerbahçe yeni teklif hazırladı" haberini geçti.
Fenerbahçe'ye golcü isim: Stoke City'den Mame Diouf
Sarı-lacivertlilerin, Diouf için önereceği rakamın ise 3.5 milyon euro olacağı iddia edildi.
Fenerbahçe'ye golcü isim: Stoke City'den Mame Diouf
Fenerbahçe'nin Diouf için devre arasında mı yoksa sezon sonunda mı bu teklifi yapacağı belirtilmezken, ara transfer olma ihtimali daha kuvvetli.
Fenerbahçe'ye golcü isim: Stoke City'den Mame Diouf
6 MAÇTA 1 ASİSTİ VAR
30 yaşındaki Diouf, Stoke City'nin geçtiğimiz sezon 3'lü savunma sistemini tercih etmesi nedeni ile hücum hattının sağında forma giymiş ve bu pozisyonu gol sayısını da etkilemişti.
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