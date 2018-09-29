Fenerbahçeye golcü isim: Stoke Cityden Mame Diouf - Galeri - Fotomaç
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Fenerbahçe'ye golcü isim: Stoke City'den Mame Diouf

    29 Eylül 2018 Cumartesi, 01:17:28 Güncelleme: 01:27:44
    Fenerbahçe'ye golcü isim: Stoke City'den Mame Diouf
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    • 14
    Fenerbahçeye golcü isim: Stoke Cityden Mame Diouf

    Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Stoke City'de forma giyen Mame Biram Diouf ile ilgilendiği ileri sürüldü.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe'ye golcü isim: Stoke City'den Mame Diouf
    • 2
    • 14
    Fenerbahçeye golcü isim: Stoke Cityden Mame Diouf

    Sezon başında da gündeme gelen yıldızla ilgili İngiliz Sky Sports, "Fenerbahçe yeni teklif hazırladı" haberini geçti.

    Fenerbahçe'ye golcü isim: Stoke City'den Mame Diouf
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    • 14
    Fenerbahçeye golcü isim: Stoke Cityden Mame Diouf

    Sarı-lacivertlilerin, Diouf için önereceği rakamın ise 3.5 milyon euro olacağı iddia edildi.

    Fenerbahçe'ye golcü isim: Stoke City'den Mame Diouf
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    • 14
    Fenerbahçeye golcü isim: Stoke Cityden Mame Diouf

    Fenerbahçe'nin Diouf için devre arasında mı yoksa sezon sonunda mı bu teklifi yapacağı belirtilmezken, ara transfer olma ihtimali daha kuvvetli.

    Fenerbahçe'ye golcü isim: Stoke City'den Mame Diouf
    • 5
    • 14
    Fenerbahçeye golcü isim: Stoke Cityden Mame Diouf

    6 MAÇTA 1 ASİSTİ VAR
    30 yaşındaki Diouf, Stoke City'nin geçtiğimiz sezon 3'lü savunma sistemini tercih etmesi nedeni ile hücum hattının sağında forma giymiş ve bu pozisyonu gol sayısını da etkilemişti.

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