Fenerbahçeye bir Faslı daha: İsmail El Haddad (21 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi)

Fenerbahçe'ye bir Faslı daha: İsmail El Haddad (21 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi)
EL HADDAD İDDİASI
Fas basını, Wydad Casablanca'nın Afrika Şampiyonlar Ligi'nde Horoya ile 1-1 berabere kaldığı maçta İsmail El Haddad'ın gözlemciler tarafından takip edildiğini yazdı. 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu radarına alan takımlar arasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da olduğu ileri sürüldü. Fas Milli Takımı'nda da forma giyen El Haddad, Wydad Casablanca formasıyla 71 resmi maçta 15 gol-15 asistlik bir performans sergiledi. (Fotomaç / 21 Temmuz)
MİTROVİC'TE FULHAM ENGELİ
F.Bahçe'ye Aleksandar Mitrovic transferinde engel... Fulham, yarım sezonluğuna kiraladığı Newcastle'lı futbolcuyu bu kez bonservisiyle almak istiyor. Fulham'ın, 17 maçta 12 gol atan Sırp golcünün 20 milyon sterlin'lik satın alma opsiyonunu kullanacağı ileri sürüldü. Fenerbahçe, Mitrovic'i kiralamak istiyordu. (Fotomaç / 21 Temmuz)
F.BAHÇE'Yİ ÜZECEK PLAN
Sarı-lacivertlilerin renklerine katmaya çalıştığı Yannick Bolasie için kulübü Everton'un başka planı var. Premier Lig temsilcisi, Wilfried Zaha transferinde Bolasie'yi takasta kullanmayı düşünüyor. Crystal Palace'ın Zaha için 60 milyon sterlin istediği ancak Everton'ın bu miktarı aşağıya çekmeye çalıştığı belirtildi. (Fotomaç / 21 Temmuz)
GOMES 25 MİLYON EURO!
?Barcelona, Fenerbahçe ile de adı geçen Andre Gomes'in bonservis fiyatını açıkladı. Katalan devi, Arsenal'in de ciddi şekilde ilgilendiği Portekizli orta saha oyuncusunun bonservis bedelini 25 milyon euro olarak duyurdu. Barça, bu parayı veren kulüp çıkmazsa takımda tutma kararı aldığı Gomes'i Valencia'dan 37 milyon euro'ya transfer etmişti. (Fotomaç / 20 Temmuz)
BOLAİSE GELİYOR
Transferde şu ana kadar 3 yerli genç yeteneği renklerine bağlayan Fenerbahçe ilk yabancı takviyeyi de yapıyor... Teknik direktör Phillip Cocu'nun 4-3-3 sisteminde kilit role sahip olan kanat bölgesi için çalışmalar yapan sarı-lacivertliler, Yannick Bolasie'yi bitiriyor.
Yıllık ücret tamam!
Everton'la 1 yıllık kiralama konusunda anlaşmaya varan Fenerbahçe, Kongolu yıldızla da el sıkışmayı başardı. Tarafların yıllık ücret konusunda mütabakata vardıkları, sportif direktör Damien Comolli'nin aradaki ufak pürüzleri de kısa sürede çözeceği öğrenildi.
Rakamlar belli
İngiliz basınına da yansıyan haberlere göre Sarı-Lacivertliler, Everton'a 1 yıllık kiralama karşılığında 2.5 milyon Euro ödeyecek. Bolasie'ye de 3 milyon Euro garanti ücret verilmesi bekleniyor. 29 yaşındaki futbolcu müthiş sürati ve güçlü fiziği ile çok önemli bir yıldız.
Geçtiğimiz sezon sınıfta kaldı
Everton kadrosunda en önemli isimlerden biri olan Yannick Bolasie geçtiğimiz sezon Premier Lig'de sadece 1 gol atarak hayal kırıklığı yarattı. (Takvim / 20 Temmuz)