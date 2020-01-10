Fenerbahçe'ye Avrupa'dan men şoku! Açıkladı...

Fenerahçe, Süper Lig'in 17. haftası itibariyle deplasmanda Rizespor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir yol kat etmişti... Sarı lacivertliler, lige verilen arada kamp yapmak için gittiği Antalya'da büyük kriz yaşarken, Falette transferinde yaşadığı Ali Koç - Comolli gerginliği ile büyük sarsıntıya uğradı... Fenerbahçe'deki soğuk savaş bir kenara, sarı lacivertli kulübün başkanından taraftarı şoke edecek bir haber geldi...

10 Ocak 2020 Cuma 13:20 Güncelleme: 10.01.2020 14:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





