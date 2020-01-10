Fenerbahçe'ye Avrupa'dan men şoku! Açıkladı...

Fenerahçe, Süper Lig'in 17. haftası itibariyle deplasmanda Rizespor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir yol kat etmişti... Sarı lacivertliler, lige verilen arada kamp yapmak için gittiği Antalya'da büyük kriz yaşarken, Falette transferinde yaşadığı Ali Koç - Comolli gerginliği ile büyük sarsıntıya uğradı... Fenerbahçe'deki soğuk savaş bir kenara, sarı lacivertli kulübün başkanından taraftarı şoke edecek bir haber geldi...
10 Ocak 2020 Cuma 13:20
Güncelleme: 10.01.2020 14:31
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Fenerbahçe, ara transfer sezonu için teknik direktör Ersun Yanal ve Sportif Direktör Damien Comolli yönetiminde toplantı düzenlemiş ve takıma yeni getirilecek isimleri hemen hemen netleştirmişti.
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Sarı lacivertliler, Türkiye'den ve dünyadan bir çok isimle görüşmelere devam ederken, sürpriz bir şekilde Ali Koç'un onayıyla, Frankfurt'tan Simon Falette ismini takıma dahil etmişti.
Falette'nin transferinin ardından sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar adeta kampanya başlatmış, #Faletteyiistemiyoruz etiketiyle Türkiye ve dünya listesine girmişti. Sarı lacivertliler, oyuncunun son 2 sezonda oldukça istikrarsız olmasından dert yanıyordu.
Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar bu transferin sorumlusu olarak Fransız futbol adamı Damien Comolli'yi ön plana atıyordu. Fenerbahçe'de transferin 1 numaralı ismi olduğu söylenilen isimden konu ile ilgili flaş bir açıklama gelmişti.
Comolli, Falette transferinin ardından kendisine yöneltilen ağır eleştirilere cevap vermek için twitter hesabı açmış ve bu hesapta oyuncuyu kendisinin sarı lacivertlilere getirmediğini, görüşmeleri Ali Koç'un yürüttüğünü dile getirmişti.