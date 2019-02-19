Fenerbahçe'ye 10 transfer lazım! - Fotomaç
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Fenerbahçe'ye 10 transfer lazım!

Sezon sonunda 12 ismin sözleşmesi bitiyor. Takıma en az 10 takviye gerekiyor. Maddi durum ise ortada... Üstüne UEFA ile yapılan fair play anlaşması da cabası.
19 Şubat 2019 Salı 07:47 Güncelleme: 19.02.2019 09:16
Fenerbahçe'ye 10 transfer lazım!

Süper Lig'de 22. haftayı 24 puanla 15. sırada kapatan Fenerbahçe, hedefi bu sezonu orta sıralarda bitirip gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak üzere belirlemişti.

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Fenerbahçe'ye 10 transfer lazım!

Hatta başkan Ali Koç, "Şampiyon olacak kadroyu kurmak için gerekirse Avrupa'ya gitmemeyi göze alacağız" demişti.

Fenerbahçe'ye 10 transfer lazım!

Hedef gelecek sezon zirvede yer almak olsa da sezon sonu için görünen mevcut tablo bunun çok zor olacağını gösteriyor.


Fenerbahçe'ye 10 transfer lazım!

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Kadroda 12 ismin sözleşmesi sezon sonu bitecek. Üstelik bu oyunculardan birçoğu kiralık.

Fenerbahçe'ye 10 transfer lazım!

Yani Kanarya yeni bir kadro kurmak istese bile yaz döneminde en az 10 transfer yapması gerekecek.

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