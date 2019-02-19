Fenerbahçe'ye 10 transfer lazım! - Fotomaç
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Fenerbahçe'ye 10 transfer lazım!
Sezon sonunda 12 ismin sözleşmesi bitiyor. Takıma en az 10 takviye gerekiyor. Maddi durum ise ortada... Üstüne UEFA ile yapılan fair play anlaşması da cabası.
19 Şubat 2019 Salı 07:47
Güncelleme: 19.02.2019 09:16
Süper Lig'de 22. haftayı 24 puanla 15. sırada kapatan Fenerbahçe, hedefi bu sezonu orta sıralarda bitirip gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak üzere belirlemişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hatta başkan Ali Koç, "Şampiyon olacak kadroyu kurmak için gerekirse Avrupa'ya gitmemeyi göze alacağız" demişti.
Hedef gelecek sezon zirvede yer almak olsa da sezon sonu için görünen mevcut tablo bunun çok zor olacağını gösteriyor.
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Kadroda 12 ismin sözleşmesi sezon sonu bitecek. Üstelik bu oyunculardan birçoğu kiralık.
Yani Kanarya yeni bir kadro kurmak istese bile yaz döneminde en az 10 transfer yapması gerekecek.