Fenerbahçe'ye 10 transfer lazım!

Sezon sonunda 12 ismin sözleşmesi bitiyor. Takıma en az 10 takviye gerekiyor. Maddi durum ise ortada... Üstüne UEFA ile yapılan fair play anlaşması da cabası.

19 Şubat 2019 Salı 07:47 Güncelleme: 19.02.2019 09:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





