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Fenerbahçe'nin yıldız ismini kapıyorlar! Transferde flaş gelişme...
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Sarı Lacivertli yönetim, gelecek ve gidecek isimleri neredeyse kesinleştirirken, transfer için kapısını çalan kulüplerin tekliflerini değerlendiriyor. Bu bağlamda sarı lacivertli yetkililer, takımın kimyasını bozmak istemezken, bazı isimlerle yeniden sözleşme imzalamakta ve yola devam etmekte çekimser davranıyor. İşte Fenerbahçe'nin yıldız ismi için gündeme bomba gibi düşecek o operasyonun detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
4 Ocak 2020 Cumartesi 17:11
Güncelleme: 04.01.2020 17:20
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Süper Lig'in 2019-20 sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, devreyi Sivasspor'un 6 puan gerisinde, 4. sırada tamamladı. Sarı lacivertli yöneticler ve teknik direktör Ersun Yanal, bu bağlamda mutsuzluğunu dile getirirken, çözüm noktasını masaya yatırdı.
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Ocak ayında kadroya dahil edilecek isimleri titizle seçen Fenerbahçeli kurmaylar, bir yandan da gönderilecek oyuncularla irtibata geçti. Özellikle takıma katkı vermeyen oyuncularla kesin olarak yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe, bazı isimler için de beklemeye geçmiş durumda.
Sportif Direktör Damien Comolli ve Ersun Yanal'ın ortaklaşa sürdürdüğü bu operasyonda öne çıkan isimlerden biri de Mauricio Isla oldu...
2017-18 sezonunda İtalya'nın Cagliari ekibinden Fenerbahçe'de bedelsiz olarak transfer olan Şilili yıldız, zaman zaman formasını kaptırsa da, Fenerbahçe'deki istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken isimlerden biri oldu.
Ülkesinin milli formasını 108 kez terleten ve 4 de gole imza atan Isla, aynı zamanda Şili Milli Takımı'nın kaptanlığını yapıyor.