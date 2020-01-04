Fenerbahçe'nin yıldız ismini kapıyorlar! Transferde flaş gelişme...

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Sarı Lacivertli yönetim, gelecek ve gidecek isimleri neredeyse kesinleştirirken, transfer için kapısını çalan kulüplerin tekliflerini değerlendiriyor. Bu bağlamda sarı lacivertli yetkililer, takımın kimyasını bozmak istemezken, bazı isimlerle yeniden sözleşme imzalamakta ve yola devam etmekte çekimser davranıyor. İşte Fenerbahçe'nin yıldız ismi için gündeme bomba gibi düşecek o operasyonun detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

4 Ocak 2020 Cumartesi 17:11 Güncelleme: 04.01.2020 17:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





