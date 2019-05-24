Fenerbahçe'nin yeni yıldızlarını Deivid ve Luciano getirecek

Fenerbahçe yeni sezon öncesinde transfer için kolları sıvadı. Avrupa'nın dışında Güney Amerika'da da genç yeteneklerin peşine düşen sarı lacivertlilerde Deivid de Souza ve Luciano da görev alıyor. Eski Fenerbahçeliler 3 isim için olumlu rapor yolladı. İşte o genç yetenekler...

24 Mayıs 2019 Cuma 10:15 Güncelleme: 24.05.2019 10:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





