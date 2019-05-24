Fenerbahçe'nin yeni yıldızlarını Deivid ve Luciano getirecek - Fotomaç
24 Mayıs 2019, Cuma
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Fenerbahçe'nin yeni yıldızlarını Deivid ve Luciano getirecek

Fenerbahçe yeni sezon öncesinde transfer için kolları sıvadı. Avrupa'nın dışında Güney Amerika'da da genç yeteneklerin peşine düşen sarı lacivertlilerde Deivid de Souza ve Luciano da görev alıyor. Eski Fenerbahçeliler 3 isim için olumlu rapor yolladı. İşte o genç yetenekler...
24 Mayıs 2019 Cuma 10:15 Güncelleme: 24.05.2019 10:25
Fenerbahçe'nin yeni yıldızlarını Deivid ve Luciano getirecek

Sarı lacivertlilerin eski yıldızları Deivid ve Luciano, 14 Haziran'da başlayacak Copa America'da futbolcu izleyecek.

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Fenerbahçe'nin yeni yıldızlarını Deivid ve Luciano getirecek

Fenerbahçe'ye daha önce gençlerle ilgili rapor sunan bu ikilinin Brezilya'daki önemli organizasyonda da takipte olacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızlarını Deivid ve Luciano getirecek

Bu arada Deivid ve Luciano; Copa America'da forma giyecek Salcedo, Ferreira ve Soteldo içinde yönetime olumlu rapor verdi.

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Fenerbahçe'nin yeni yıldızlarını Deivid ve Luciano getirecek

SAUL SALCEDO KİMDİR?

Doğum tarihi: 29.08.1997

Fenerbahçe'nin yeni yıldızlarını Deivid ve Luciano getirecek

Ülkesi: Paraguay

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