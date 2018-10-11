Fenerbahçenin yeni sponsoru belli oldu!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ''Sivasspor karşılaşmasına yeni sponsorla çıkacağız'' dediği, forma sponsorluğu anlaşmasının hangi markayla yapıldığı öğrenildi.
11 Ekim 2018 Perşembe, 12:01:07
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Fenerbahçe, forma göğüs sponsorluğu konusunda anlaşma sağladı.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un FBTV'de gündeme dair açıklamalarda bulunurken ''Sivasspor maçına yeni sponsorla çıkacağız'' sözünün ardından, göğüs sponsorluğu için anlaşılan şirketle ilgili detaylar ortaya çıktı.
İsmi sır gibi saklanan bu sponsorun Koç Grubu'na ait Tüpraş firması olduğu öğrenildi.
Tüpraş'la 3 yıllık anlaşmaya varıldığı ve her yıl 14 milyon liralık katkı sağlayacağı bildirildi.