Fenerbahçe'nin Tunuslu stoperi istediği iddia edildi: Abdennour

MİNİ YORUM / BARIŞ DİNÇARSLAN: "10 ÜZERİNDEN 4!"

Abdennour, Valencia'da defalarca izlediğim ve bonservisine 22 milyon euro nasıl verildiğini anlamadığım bir stoper. Onun oynadığı dönemde Valencia tarihinin en karanlık sezonlarından birini geçirdi. Hem ağır, hem de pozisyon hataları yapıyor. İyi tarafı yok mu diye sorsanız, cevap vermekte zorlanırım. Zaten bu vasatlığı sebebiyle sezonu kiralık geçirdiği Marsilya'da forma şansı bulamazken, Tunus Milli Takımı'na da çağırılmadı. Stoper yeteneğini 10 üzerinden değerlendirecek olsam en fazla 4 veririm!