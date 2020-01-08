Fenerbahçe'nin transferde B planı hazır! Comolli'den sürpriz hamle - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ocak 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin transferde B planı hazır! Comolli'den sürpriz hamle

Sol ayaklı stoper arayışlarını sürdüren ve Simon Falette transferini bitirmeye çok yaklaşan Fenerbahçe, alternatif ismini de belirledi. Sarı-lacivertlilerin listesinde üst sıralarda yer alan isim için de satın alma opiysonlu kiralama teklifi yaptığı ifade edildi. İşte o transfer hamlesinin detayları...

8 Ocak 2020 Çarşamba 08:23 Güncelleme: 08.01.2020 08:23
Fenerbahçe'nin transferde B planı hazır! Comolli'den sürpriz hamle

Süper Lig'de ikinci yarıya eksiksiz ve daha iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, kulübün finansal bütçesini de aşmadan belirli mevkilere transfer yapmayı planlıyor.

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Fenerbahçe'nin transferde B planı hazır! Comolli'den sürpriz hamle

Sarı-lacivertli takımın takviye yapmak istediği bölgeler arasında stoper ve sol bek ilk sırada yer alıyor. Belirlenen oyuncular için temaslarını sıklaştıran sportif direktör Damien Comolli'nin sürpriz hamlesi ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin transferde B planı hazır! Comolli'den sürpriz hamle

FALETTE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Stoper transferinde Frankfurt'ta forma giyen Simon Falette ile son aşamaya gelen Fenerbahçe, Fransız basınında yer alan haberlere göre oyuncuyu bugün sağlık kontrolünden geçirecek.

Fenerbahçe'nin transferde B planı hazır! Comolli'den sürpriz hamle

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler Falette transferinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanması durumunda ise alternatifini hazır tutuyor.

Fenerbahçe'nin transferde B planı hazır! Comolli'den sürpriz hamle

Buna göre Fenerbahçe, Herta Berlin'de forma giyen Nijerya asıllı Alman stoper Jordan Torunarigha ile temas halinde. Bu oyuncunun da Jesus ve Falette gibi sol ayaklı olması dikkat çekiyor.

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