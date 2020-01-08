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Fenerbahçe'nin transferde B planı hazır! Comolli'den sürpriz hamle
Sol ayaklı stoper arayışlarını sürdüren ve Simon Falette transferini bitirmeye çok yaklaşan Fenerbahçe, alternatif ismini de belirledi. Sarı-lacivertlilerin listesinde üst sıralarda yer alan isim için de satın alma opiysonlu kiralama teklifi yaptığı ifade edildi. İşte o transfer hamlesinin detayları...
8 Ocak 2020 Çarşamba 08:23
Güncelleme: 08.01.2020 08:23
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Süper Lig'de ikinci yarıya eksiksiz ve daha iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, kulübün finansal bütçesini de aşmadan belirli mevkilere transfer yapmayı planlıyor.
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Sarı-lacivertli takımın takviye yapmak istediği bölgeler arasında stoper ve sol bek ilk sırada yer alıyor. Belirlenen oyuncular için temaslarını sıklaştıran sportif direktör DamienComolli'nin sürpriz hamlesi ortaya çıktı.
FALETTE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
Stoper transferinde Frankfurt'ta forma giyen SimonFalette ile son aşamaya gelen Fenerbahçe, Fransız basınında yer alan haberlere göre oyuncuyu bugün sağlık kontrolünden geçirecek.
Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler Falette transferinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanması durumunda ise alternatifini hazır tutuyor.
Buna göre Fenerbahçe, Herta Berlin'de forma giyen Nijerya asıllı Alman stoper JordanTorunarigha ile temas halinde. Bu oyuncunun da Jesus ve Falette gibi sol ayaklı olması dikkat çekiyor.