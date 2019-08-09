Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i belli oldu!

Cumhuriyet Kupası, bu yıl Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek. 21. Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürmek için Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Ersun Yanal, Cagliari maçı performanslarına göre bu maçtaki 11'ini belirledi. Yıldız isme kulübe yolu göründü.
9 Ağustos 2019 Cuma 14:20
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Cumhuriyet Kupası bu yıl Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek.
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21. Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürmek için Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Boluspor ve Bursaspor'u 2-0'la geçmişti.
Ardından Bundesliga ekipleri ile karşılaşan Sarı Lacivertli ekip, Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı, Hertha Berlin'e ise 2-1 mağlup oldu.
Ersun Yanal'ın öğrencileri, Audi Cup'ta ise istediği skorları alamadı.