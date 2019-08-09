Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i belli oldu!

Cumhuriyet Kupası, bu yıl Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek. 21. Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürmek için Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Ersun Yanal, Cagliari maçı performanslarına göre bu maçtaki 11'ini belirledi. Yıldız isme kulübe yolu göründü.