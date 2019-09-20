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Fenerbahçe'nin tekrar talebi ne zaman sonuçlanacak? İşte yaşanacak süreç
Fenerbahçe ile Alanyaspor çok konuşulan bir maç oynadı. TFF'ye itirazını dün 'görüntüler eşliğinde' yapan sarı-lacivertli yönetim, Alanya maçının 45+2. dakikadan itibaren yeniden oynanmasını talep etmişti. Peki Fenerbahçe'nin yaptığı başvuru ne zaman sonuçlanacak? İşte yaşanacak süreç...
20 Eylül 2019 Cuma 06:36
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Fenerbahçe'nin maç tekrarı başvurusu ne zaman açıklanacak? İşte yaşanacak süreç
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında 3-1 kaybettiği Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle müsabakanın 45+2. dakikadan itibaren yeniden oynanması için Futbol Federasyonu'na başvurdu.
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Fenerbahçe'nin maç tekrarı başvurusu ne zaman açıklanacak? İşte yaşanacak süreç
Resmi siteden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbol takımımızın 16 Eylül 2019 tarihinde Aytemiz Alanyaspor ile oynadığımız maçın, ilk yarısının sonunda ve ikinci yarısının başında müsabaka sonucuna etki eden kural hataları yapıldığı tespiti ile Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulunmuştur. Kulübümüz, ilgili başvuruda müsabakanın 45+2. dakikadan itibaren yeniden oynatılmasını talep etmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin maç tekrarı başvurusu ne zaman açıklanacak? İşte yaşanacak süreç
Sarı- lacivertliler, maç 1-0 devam ederken 45+2. dakikada 'taç atışı' sırasında ve 47. dakikada 2-1 geri düştükleri golden önce IFAB talimatlarına göre 'kural hatası' yapıldığını savundu. İki hatanın sonucu doğrudan etkilediği de hatırlatıldı.
Fenerbahçe'nin maç tekrarı başvurusu ne zaman açıklanacak? İşte yaşanacak süreç
BİRİNCİ İTİRAZ: 45+2'de Alanyasporla Junior Fernandes, tacı kullanılması gereken yerden oldukça uzak bir noktadan kullandı. Bu esnada hakem uyarıda bulundu. Ancak taç atışı sonucu top, oyun sahasına girdi. Bunun ardından hakem, tacı Fenerbahçe lehine vermesi gerekirken Alanyaspor'un tacı tekrarlamasına izin vermiştir.
Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.
Fenerbahçe'nin maç tekrarı başvurusu ne zaman açıklanacak? İşte yaşanacak süreç
KURAL NE DİYOR? Uluslararası Oyun Kuralları (IFAB) Kural 15/1: "... taç atışının yanlış kullanılması halinde atış bu kez karşı takım tarafından kullanılır."