Fenerbahçe'nin ilk transferi Jonathan Bamba

INTER DEVREDE İDDİASI

İtalyanlar'ın transfer haberleriyle ünlü gazetecisi Gianluca di Marzio, Jonathan Bamba için İnter Milan'ın da devreye girdiğini yazdı. Ay sonunda serbest kalacak olan Saint Etienne'li yetenekli oyuncuya yeni bir teklif yapılacağı ileri sürüldü. Bu arada Jonathan Bamba'nın İngilizce dersleri almaya başladığı da ifade edildi.