Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'ya flaş teklif! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'ya flaş teklif!

Fenerbahçe, Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Ersun Yanal ile yollarını ayırmış, lige verilen arada ise teknik direktör arayışlarına hız vermişti. Sarı-lacivertliler, son olarak Dinamo Zagreb'î çalıştıran Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve bu görüşmede bir terübeli teknik adamı düşündüren bir pürüz ortaya çıkmıştı. Bu pürüzün ardından Bjelica'nın kafasını karıştıran flaş bir teklif geldi. İşte tüm detaylar...
6 Mayıs 2020 Çarşamba 19:47 Güncelleme: 06.05.2020 19:50
Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'ya flaş teklif!

Fenerbahçe'de teknik direktör konusu çözülmek üzere... Yönetici Selahattin Baki'nin ardından Başkan Ali Koç ile de görüşme gerçekleştiren teknik direktör Nenad Bjelica'da ufak bir pürüz kaldı.

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Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'ya flaş teklif!

Ali Koç'un, Hırvat hocaya 2021'deki kongreyi düşünerek 1 yılı opsiyonlu bir sözleşme önerdiği, bu durumun Bjelica'yı düşündürdüğü kaydedildi.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'ya flaş teklif!

Bundan önceki hocalar Cocu ve Yanal'ın görev sürelerini tamamlamadan ayrıldığını bilen 48 yaşındaki teknik adamın uzun vadeli bir mukavele talep ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'ya flaş teklif!

UZUN VADELİ PLAN YAPILIYOR

Başkan Ali Koç ve yönetici Selahattin Baki'nin, Bjelica'ya yönetimsel açıdan böyle bir talepte bulunduklarını, kendisiyle uzun vadeli bir plan yapılacağını aktardığı gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'ya flaş teklif!

Futbol takımını takviyelerle değil, yeniden oluşturulacak bir kadroyla yeni sezona başlatmak isteyen Bjelica'nın en az 3 senelik mukavele talebinde bulunduğu vurgulandı.

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