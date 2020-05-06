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Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'ya flaş teklif!

Fenerbahçe, Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Ersun Yanal ile yollarını ayırmış, lige verilen arada ise teknik direktör arayışlarına hız vermişti. Sarı-lacivertliler, son olarak Dinamo Zagreb'î çalıştıran Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve bu görüşmede bir terübeli teknik adamı düşündüren bir pürüz ortaya çıkmıştı. Bu pürüzün ardından Bjelica'nın kafasını karıştıran flaş bir teklif geldi. İşte tüm detaylar...

6 Mayıs 2020 Çarşamba 19:47 Güncelleme: 06.05.2020 19:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





