Fenerbahçenin Galatasaray derbisindeki muhtemel 11i - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki muhtemel 11'i
31 Ekim 2018 Çarşamba, 01:38:50
Güncelleme: 01:42:15
Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinde sahaya hangi diziliş ve kadro ile çıkacağı belli oldu. (Sabah)
GALERİ DEVAM EDİYOR
Phillip Cocu'nun yerine hoca arayışlarının sürdüğü Fenerbahçe'de takımı antrenör Erwin Koeman çalıştırıyor. Yönetimin henüz kontratını feshetmediği Koeman, takımın başında görevini sürdürüyor.
Cocu'nun diğer yardımcısı Chris van der Weerden ile birlikte takımı derbiye hazırlayan Hollandalı antrenör için aceleci davranılmıyor.
Gelen bilgilere göre, yeni bir teknik direktörle anlaşma sağlanana kadar Koeman ve Weerden ile yola devam edilecek. Bu ikilinin birkaç hafta daha takımın başında kalabileceği belirtiliyor.
Fenerbahçe'yi derbiye hazırlayan Erwin Koeman'ın, 4-2-3- 1 sistemini kullanmayı düşündüğü ifade edildi.