Fenerbahçenin Galatasaray derbisindeki muhtemel 11i - Galeri - Fotomaç
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki muhtemel 11'i

    31 Ekim 2018 Çarşamba, 01:38:50 Güncelleme: 01:42:15
    Fenerbahçenin Galatasaray derbisindeki muhtemel 11i

    Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinde sahaya hangi diziliş ve kadro ile çıkacağı belli oldu. (Sabah)

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçenin Galatasaray derbisindeki muhtemel 11i

    Phillip Cocu'nun yerine hoca arayışlarının sürdüğü Fenerbahçe'de takımı antrenör Erwin Koeman çalıştırıyor. Yönetimin henüz kontratını feshetmediği Koeman, takımın başında görevini sürdürüyor.

    Fenerbahçenin Galatasaray derbisindeki muhtemel 11i

    Cocu'nun diğer yardımcısı Chris van der Weerden ile birlikte takımı derbiye hazırlayan Hollandalı antrenör için aceleci davranılmıyor.

    Fenerbahçenin Galatasaray derbisindeki muhtemel 11i

    Gelen bilgilere göre, yeni bir teknik direktörle anlaşma sağlanana kadar Koeman ve Weerden ile yola devam edilecek. Bu ikilinin birkaç hafta daha takımın başında kalabileceği belirtiliyor.


    Fenerbahçenin Galatasaray derbisindeki muhtemel 11i

    Fenerbahçe'yi derbiye hazırlayan Erwin Koeman'ın, 4-2-3- 1 sistemini kullanmayı düşündüğü ifade edildi.

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