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Fenerbahçe'nin başına bomba isim! G.Saraylılar çıldıracak

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük koltuğu için Nenad Bjelica, Erol Bulut, Manuel Pellegrini ve Zlatko Dalic'in isimleri geçiyordu. Başkan Ali Koç da yaptığı açıklamada yerli ve yabancı 3 hocayla görüştüklerini ve bir hocayla neredeyse el sıkışmışken EURO 2020'nin 2021'e atılmasıyla anlaşmanın sekteye uğradığını söylemişti. Başkan Ali Koç'un ismini vermediği teknik direktör ortaya çıktı. İşte Galatasaray detayı ve son gelişmeler...

17 Mayıs 2020 Pazar 06:43 Güncelleme: 17.05.2020 06:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





