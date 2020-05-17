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Fenerbahçe'nin başına bomba isim! G.Saraylılar çıldıracak
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük koltuğu için Nenad Bjelica, Erol Bulut, Manuel Pellegrini ve Zlatko Dalic'in isimleri geçiyordu. Başkan Ali Koç da yaptığı açıklamada yerli ve yabancı 3 hocayla görüştüklerini ve bir hocayla neredeyse el sıkışmışken EURO 2020'nin 2021'e atılmasıyla anlaşmanın sekteye uğradığını söylemişti. Başkan Ali Koç'un ismini vermediği teknik direktör ortaya çıktı. İşte Galatasaray detayı ve son gelişmeler...
17 Mayıs 2020 Pazar 06:43
Güncelleme: 17.05.2020 06:43
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Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmıştı.
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada hoca arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde gündeme birçok isim gelmişti.
Kanarya'da önceliğim Nenad Bjelica olduğu fakat Erol Bulut, Manuel Pellegrini ve Zlatko Dalic ile de temasların sürdüğü iddia edilmişti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da divan toplantısında 3-4 hoca ile görüştüklerini dile getirmişti.
Koç açıklamasında, "Teknik direktör konusunda biz erteleme sürecinden önce de çalışmalarımız vardı. 3-4 hoca ile görüştük. Bir tanesiyle neredeyse el sıkışmışken EURO 2020'nin 2021'e atılmasıyla sekteye uğradık." ifadelerini kullanmıştı.