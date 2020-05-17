Fenerbahçe'nin başına bomba isim! G.Saraylılar çıldıracak - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
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Fenerbahçe'nin başına bomba isim! G.Saraylılar çıldıracak

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük koltuğu için Nenad Bjelica, Erol Bulut, Manuel Pellegrini ve Zlatko Dalic'in isimleri geçiyordu. Başkan Ali Koç da yaptığı açıklamada yerli ve yabancı 3 hocayla görüştüklerini ve bir hocayla neredeyse el sıkışmışken EURO 2020'nin 2021'e atılmasıyla anlaşmanın sekteye uğradığını söylemişti. Başkan Ali Koç'un ismini vermediği teknik direktör ortaya çıktı. İşte Galatasaray detayı ve son gelişmeler...
17 Mayıs 2020 Pazar 06:43 Güncelleme: 17.05.2020 06:43
Fenerbahçe'nin başına bomba isim! G.Saraylılar çıldıracak

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmıştı.

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Fenerbahçe'nin başına bomba isim! G.Saraylılar çıldıracak

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada hoca arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde gündeme birçok isim gelmişti.

Fenerbahçe'nin başına bomba isim! G.Saraylılar çıldıracak

Kanarya'da önceliğim Nenad Bjelica olduğu fakat Erol Bulut, Manuel Pellegrini ve Zlatko Dalic ile de temasların sürdüğü iddia edilmişti.

Fenerbahçe'nin başına bomba isim! G.Saraylılar çıldıracak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da divan toplantısında 3-4 hoca ile görüştüklerini dile getirmişti.

Fenerbahçe'nin başına bomba isim! G.Saraylılar çıldıracak

Koç açıklamasında, "Teknik direktör konusunda biz erteleme sürecinden önce de çalışmalarımız vardı. 3-4 hoca ile görüştük. Bir tanesiyle neredeyse el sıkışmışken EURO 2020'nin 2021'e atılmasıyla sekteye uğradık." ifadelerini kullanmıştı.

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