Spor Toto Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti.
8 Ekim 2018 Pazartesi, 01:01:27
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Fenerbahçeli yıldızın dikkat çeken görüntüsü!
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Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaştı. Mücadelede kazanan çıkmadı ve maç başladığı gibi golsüz eştilikle sona erdi.
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Fenerbahçeli yıldızın dikkat çeken görüntüsü!
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Mehmet Topal'a 500. maç ödülü verildi.
Fenerbahçeli yıldızın dikkat çeken görüntüsü!
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç maçı tribünde takip etti.
Fenerbahçeli yıldızın dikkat çeken görüntüsü!
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Fenerbahçeli taraftarlar, mücadele öncesinde ısınmak için sahaya çıkan futbolculara destek oldular. Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla futbolculara desteğini gösterirken sarı-lacivertli futbolcular da alkışlayarak ve üçlü çekerek karşılık verdi.
Fenerbahçeli yıldızın dikkat çeken görüntüsü!
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Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından sarı lacivertli taraftarlar stadı terk etmedi.