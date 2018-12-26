Fenerbahçeli yıldızdan ayrılık açıklaması! - Galeri - Fotomaç
26 Aralık 2018, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Fenerbahçeli yıldızdan ayrılık açıklaması!

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği yıldız isim, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 19:11:40
Fenerbahçeli yıldızdan ayrılık açıklaması!

Fenerbahçe'de performansıyla hayal kırılığı yaratan Cezayirli forvet İslam Slimani'den ayrılık sinyali geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçeli yıldızdan ayrılık açıklaması!

Arap basınına konuşan 30 yaşındaki golcü, "Sporting Lizbon'a dönmek istiyor musun?" sorusuna "Neden olmasın" yanıtını vererek şöyle devam etti:

Fenerbahçeli yıldızdan ayrılık açıklaması!

"Şu an Fenerbahçe'ye kontratla bağlı bir futbolcuyum ve takımım bunun karşılığını vermem gerekiyor. Neler olacağını sezon sonunda göreceğiz. Futbolda bir şeyin hiçbir zaman olmayacağını söyleyemezsiniz. Umarım bir gün Sporting Lizbon'a geri döneceğim"

Fenerbahçeli yıldızdan ayrılık açıklaması!

Slimani, sezon başında Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den kiralanmıştı.

Fenerbahçeli yıldızdan ayrılık açıklaması!

Tecrübeli futbolcu kariyerinde CR Belouizdad, JSM Chéraga, Sporting Lizbon, Leicester City ve Newcastle United formalarını giydi. Kariyerinde 267 maça çıkan Slimani, 103 gol ve 29 asistlik bir performans sergiledi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN