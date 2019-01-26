Fenerbahçeli yıldıza Juventus kancası - Fotomaç
26 Ocak 2019, Cumartesi
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Fenerbahçeli yıldıza Juventus kancası

Faslı futbolcusu Medhi Benatia ile yollarını ayırmaya hazırlanan Juventus'un Fenerbahçeli stoper için girişimlerde bulunacağı iddia edildi.
26 Ocak 2019 Cumartesi, 01:15:45 Güncelleme: 07:59:47
Fenerbahçeli yıldıza Juventus kancası

MartinSkrtel'e Juventus kanca attı. Sky Italia'da yer alan habere göre; Medhi Benatia'yı 10 milyon euro'ya Arabistan'a satmaya hazırlanan Çizme ekibi, yerini tecrübeli ve maliyeti az bir isimle doldurmayı planlıyor.

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Fenerbahçeli yıldıza Juventus kancası

Juventus'un ilk hedefinin Lazio'da forma giyen Martin Caceres olduğu belirtilirken, Zenit'ten Branislav Ivanovic, Fenerbahçe'den Martin Skrtel ve Parma'dan Alves'in diğer adaylar olduğu bildirildi.

Fenerbahçeli yıldıza Juventus kancası

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki Skrtel, bu sezon sarı-lacivertli takımda 27 maçta oynadı ve 1 gol attı.

Fenerbahçeli yıldıza Juventus kancası

Kariyerine ülkesinin AS Trencin takımında başlayan Martin Skrtel, Zenit ve Liverpool formalarını giydi.

Fenerbahçeli yıldıza Juventus kancası

Dört sezon boyunca formasını giydiği Zenit'te Avrupa devlerinin dikkatini çeken Slovak oyuncu, 2008 yılının ocak ayında 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool'a transfer oldu.

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