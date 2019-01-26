Fenerbahçeli yıldıza Juventus kancası

Faslı futbolcusu Medhi Benatia ile yollarını ayırmaya hazırlanan Juventus'un Fenerbahçeli stoper için girişimlerde bulunacağı iddia edildi.
26 Ocak 2019 Cumartesi, 01:15:45
Güncelleme: 07:59:47
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MartinSkrtel'e Juventus kanca attı. Sky Italia'da yer alan habere göre; Medhi Benatia'yı 10 milyon euro'ya Arabistan'a satmaya hazırlanan Çizme ekibi, yerini tecrübeli ve maliyeti az bir isimle doldurmayı planlıyor.
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Juventus'un ilk hedefinin Lazio'da forma giyen Martin Caceres olduğu belirtilirken, Zenit'ten Branislav Ivanovic, Fenerbahçe'den Martin Skrtel ve Parma'dan Alves'in diğer adaylar olduğu bildirildi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki Skrtel, bu sezon sarı-lacivertli takımda 27 maçta oynadı ve 1 gol attı.
Kariyerine ülkesinin AS Trencin takımında başlayan Martin Skrtel, Zenit ve Liverpool formalarını giydi.
Dört sezon boyunca formasını giydiği Zenit'te Avrupa devlerinin dikkatini çeken Slovak oyuncu, 2008 yılının ocak ayında 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool'a transfer oldu.