Fenerbahçeli yıldıza dev talip! 30 milyon sterlin... - Fotomaç
04 Mart 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçeli yıldıza dev talip! 30 milyon sterlin...

Fenerbahçeli yıldıza dev talip! 30 milyon sterlin...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla adından söz ettiren yıldız oyuncu için sezon sonunda İngiltere'den 30 milyon sterlinlik bir teklif yapılacağı iddia edildi.
4 Mart 2019 Pazartesi 19:46
Fenerbahçeli yıldıza dev talip! 30 milyon sterlin...

Bu sezon tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de yönetim, transferde aynı hataları yapmamak için gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara şimdiden hız verdi.

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Fenerbahçeli yıldıza dev talip! 30 milyon sterlin...

Sezon sonu 14 futbolcusuyla sözleşmesi sona erecek olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın Benzia, Slimani, Frey, İsmail, Alper Potuk, Şener ve Neustadter'i gözden çıkardığı kaydedildi.

Fenerbahçeli yıldıza dev talip! 30 milyon sterlin...

Yanal'ın gelecek sezon için 23 kişilik bir kadro planladığı da bildirildi. Bu da en az 6-7 transfer yapılması demek. Tecrübeli çalıştırıcı, eldekilerin hepsiyle ilgilenebilmek için daha fazla sayıda oyuncu istemiyor.

Fenerbahçeli yıldıza dev talip! 30 milyon sterlin...

Teknik heyetin gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ederken Ada basınından Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçeli yıldıza dev talip! 30 milyon sterlin...

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin geçtiğimiz günlerde takımın başına getirdiği Brendan Rodgers'ın gelecek sezon için Fenerbahçeli Eljif Elmas'ı istediği iddia edildi.

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