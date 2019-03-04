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Fenerbahçeli yıldıza dev talip! 30 milyon sterlin...
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla adından söz ettiren yıldız oyuncu için sezon sonunda İngiltere'den 30 milyon sterlinlik bir teklif yapılacağı iddia edildi.
4 Mart 2019 Pazartesi 19:46
Bu sezon tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de yönetim, transferde aynı hataları yapmamak için gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara şimdiden hız verdi.
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Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin geçtiğimiz günlerde takımın başına getirdiği Brendan Rodgers'ın gelecek sezon için Fenerbahçeli Eljif Elmas'ı istediği iddia edildi.
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