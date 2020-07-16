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Fenerbahçeli yıldız derbide oynamak istiyor! "Ben hazırım"
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki takım için de son derece önem arz eden bu derbi mücadelesi öncesi sarı-lacivertli oyuncudan teknik ekibi sevindiren bir talep geldi. İşte detaylar...
16 Temmuz 2020 Perşembe 08:04
Güncelleme: 16.07.2020 08:04
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Bu sezon istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe teknik heyeti, Beşiktaş'la oynanacak sezonun son derbisini galibiyetle kapatmak için yoğun mesaide.
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Demir Grup Sivasspor maçıyla ligde ilk kez 11'de forma giyen Ömer Faruk Beyaz'dan, sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan teknik heyetin içini rahatlatan bir hamle geldi.
Sabah'ta yer alan habere göre 16 yaşındaki yıldız, "Ben hazırım. Beşiktaş'a karşı oynayabilirim" teklifini hocalarına sundu. Genç oyuncunun istekli ve inançlı duruşu teknik heyeti bir hayli memnun etti.
Ömer'le yapılan konuşmada, "Potansiyeline inanıyoruz ve güveniyoruz. Beşiktaş maçında oynadığın takdirde en iyisini yapacağını biliyoruz. Sadece kadroyu kurarken taktiksel bir karar vereceğiz" denildi.
Simon Falette'in oynayabilecek durumda olması halinde Ömer Faruk'un yedek soyunması ağır basıyor.