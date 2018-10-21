Fenerbahçeli Mehmet Ekici 17 dakikada 15 bin euro kazandı!
Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon başında transfer olan ve yıllık 2.1 milyon Euro garanti, maç başına 15 bin Euro ücret alan Mehmet Ekici sarı-lacivertli formayla yalnızca 17 maçta 609 dakika forma giydi.
21 Ekim 2018 Pazar, 16:29:49
Güncelleme: 16:30:00
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Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok karşılaşmada takımını yalnız bırakan Ekici, forma giydiği süre dikkate alındığında takımın en çok kazanan isimlerinden birisi olarak öne çıkıyor.
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Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere Fenerbahçe formasıyla 17 maça çıkan başarılı futbolcu, bu maçların 2'sinde oyuna sonradan girmesine rağmen sakatlanarak tekrar yerini başka bir isme bıraktı.
Mehmet Ekici, Fenerbahçe formasıyla yalnızca geçtiğimiz sezonun 7. haftasında oynanan Akhisarspor mücadelesinde 90 dakika sahada kaldı. Ekici sarı-lacivertli formayla sadece 5 maçta ilk 11'de yer aldı.
EKİCİ 25 MAÇI KAÇIRDI
Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici geçtiğimiz sezondan bu yana sarı-lacivertli formayla yaşadığı sakatlıklardan dolayı 25 resmi müsabakayı kaçırdı.
Ekici dün Sivasspor karşılaşmasında 61. dakikada oyuna girip sakatlığı dolayısıyla 78. dakikada çıkarken yedek kulübesinde göz yaşlarını tutamamıştı. Gurbetçi futbolcu yaşadığı sakatlık sonrası 1 ay sahalardan uzak kalacak.