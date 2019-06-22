Fenerbahçeli isme Yunan talip!

Fenerbahçe'de son dakika transfer hareketliliği yaşanıyor. Önümüzdeki sezon şampiyon olarak taraftarların gönlünü almak isteyen sarı-lacivertliler de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Transferde Sportif Direktör Damien Comolli ve teknik patron Ersun Yanal'ın direktiflerine göre girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler hata yapmak istemiyor. Takıma gelecek isimlerin yanında takımdan gönderilecek isimler içinde teklifleri değerlendiren Fenerbahçe'nin kapısını bu kez bir Yunanistan ekipleri çaldı. İşte Fenerbahçe'de en son yaşanan transfer gelişmeleri...