Fenerbahçe formasıyla adından söz ettiren 19 yaşındaki Makedon futbolcu Eljif Elmas, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio ise genç yıldıza teklif yapmaya hazırlanan kulübü açıkladı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
23 Mayıs 2019 Perşembe 15:41
Güncelleme: 23.05.2019 16:25
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Fenerbahçe'de sezonun öne çıkan isimlerinden olan genç futbolcu Eljif Elmas ile ilgili dikkat çeken bir transfer haberi ortaya atıldı.
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İtalyanların transfer haberleriyle ünlü gazetecisi Di Marzio bu kez, sarı-lacivertlilerin 19 yaşındaki futbolcusuna talip olan kulübü duyurdu.
İddiayı sosyal medya hesabından paylaşan Di Marzio, Napoli'de başkan De Laurentiis ve teknik direktör Ancelotti'nin fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiğini yazdı.
Bu görüşmede öne çıkan ismin ise Fenerbahçe forması giyen Makedon futbolcu Eljif Elmas olduğunu ifade etti.
Öte yandan Lazio'nun da 1999 doğumlu genç futbolcuyu transfer listesine dahil ettiğini belirten Di Marzio, Napoli'nin ilgisinin ise somut olduğunun altını çizdi.
Makedonya Milli Takımı forması da giyen Eljif Elmas bu sezon sarı-lacivertli forma ile çıktığı 39 maçta 3 gol kaydetti.