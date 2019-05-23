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Fenerbahçe'de transfer çılgınlığı... Emre Belözoğlu sonrası büyük bomba! O da dönüyor...
Fenerbahçe ile yeniden anlaşan Emre Belözoglu 4 yıllık ayrılığın ardından yuvasına geri dönüyor. Sarı lacivertlilerde çılgınlık bununla bitmiyor. Büyük bir bomba daha patlıyor... O bomba hırsı ve dinamizmiyle öne çıkan bir isim...
23 Mayıs 2019 Perşembe 14:41
Güncelleme: 23.05.2019 14:42
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13 futbolcunun sözleşmesinin sona erdiği Fenerbahçe'de transferde hızlı adımların atılması planlanıyor.
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Yeni sezon transfer planını hayata geçirmeye hazırlanan yönetimin kadroya 7 yeni oyuncu ile takviye yapmayı uygun gördükleri öğrenildi.
2020 model Fenerbahçe'yi daha istekli ve hırslı bir yapı üzerinde kurmak isteyen yönetim, hamlelerini de bu doğrultuda yapıyor...