Fenerbahçe'de transfer çılgınlığı... Emre Belözoğlu sonrası büyük bomba! O da dönüyor...

Fenerbahçe ile yeniden anlaşan Emre Belözoglu 4 yıllık ayrılığın ardından yuvasına geri dönüyor. Sarı lacivertlilerde çılgınlık bununla bitmiyor. Büyük bir bomba daha patlıyor... O bomba hırsı ve dinamizmiyle öne çıkan bir isim...