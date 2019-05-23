Transferde yaz bombası İrfan Can! Son dakika transfer haberleri...
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Haberleri Transferde yaz bombası İrfan Can! Son dakika transfer haberleri...

Transferde yaz bombası ! Son dakika haberleri...

Transferde yaz bombası İrfan Can! Son dakika transfer haberleri...

’de bu sezon bekleneni veremeyen harekatına erken başladı. Sarı lacivertliler, Medipol ’in başarılı futbolcusu Kahveci ile ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde imzayı attırıp İrfan’a Fenerbahçe forması giydireceği iddia edildi.

piyasasına hızlı bir başlangıç yaptı... Sarı lacivertliler Medipol 'in hocasından oyuncularına başarılı isimleri listesine dahil etti. İşte o son dakika gelişmesi ve ayrıntılar...

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı 'ın Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de oynamak istediği açıklamasını yapmasının ardından bir iddia da Kahveci için geldi. Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın İrfan Can'ı çok istediği ve yaz transfer döneminde İrfan'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda 36 maçta forma giydi ve 4 gol, 5 asistlik performans gösterdi.

Genç oyuncu 6 kez de A forması giydi.

Başakşehir sonunu getiremiyor

  1. 23.05.2019
  2. Güncelleme: 23.05.2019 12:42
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