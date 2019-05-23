Spor Toto Süper Lig’de bu sezon bekleneni veremeyen Fenerbahçe transfer harekatına erken başladı. Sarı lacivertliler, Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci ile ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde imzayı attırıp İrfan’a Fenerbahçe forması giydireceği iddia edildi.
Fenerbahçe transfer piyasasına hızlı bir başlangıç yaptı... Sarı lacivertliler Medipol Başakşehir'in hocasından oyuncularına başarılı isimleri listesine dahil etti. İşte o son dakika gelişmesi ve ayrıntılar...
Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de oynamak istediği açıklamasını yapmasının ardından bir iddia da İrfan Can Kahveci için geldi. Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın İrfan Can'ı çok istediği ve yaz transfer döneminde İrfan'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi.
23 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda 36 maçta forma giydi ve 4 gol, 5 asistlik performans gösterdi.
Genç oyuncu 6 kez de A Milli Takım forması giydi.
- 23.05.2019
- Güncelleme: 23.05.2019 12:42
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
Transferde yaz bombası İrfan Can! Son dakika transfer haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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