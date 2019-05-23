Transferde yaz bombası İrfan Can! Son dakika transfer haberleri...

Fenerbahçe transfer piyasasına hızlı bir başlangıç yaptı... Sarı lacivertliler Medipol Başakşehir'in hocasından oyuncularına başarılı isimleri listesine dahil etti. İşte o son dakika gelişmesi ve ayrıntılar...

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de oynamak istediği açıklamasını yapmasının ardından bir iddia da İrfan Can Kahveci için geldi. Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın İrfan Can'ı çok istediği ve yaz transfer döneminde İrfan'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi.



23 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda 36 maçta forma giydi ve 4 gol, 5 asistlik performans gösterdi.

Genç oyuncu 6 kez de A Milli Takım forması giydi.