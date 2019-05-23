Fenerbahçe'nin savunmacısına Yunan kancası!

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmalar sonrası perde kapanıyor. Galatasaray'ın 33. haftada şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası kulüplerde transfer çalışmalarına hız verdi. Yeni sezonda Süper Lig'de birçok yeni isim top koşturacak gibi görünüyor. Fenerbahçe'de kadroda köklü bir değişikliğe gidecek. Birçok ismi takımdan göndermeyi planlayan Ali Koç ve ekibi yeni sezona çok farklı bir kadro ile girmeyi planlıyor. Avrupa'da da sezonların tamamlanmasının ardından transfer dünyasında hareketli günler yaşanmaya başlandı.
23 Mayıs 2019 Perşembe 12:06
Güncelleme: 23.05.2019 12:06
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Bu sezon beklentilerin çok çok altında kalarak taraftarlarını üzen Fenerbahçe gelecek sezon kendisini affettirmek istiyor.
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Ersun Yanal önderliğinde sil baştan bir takım oluşturmaya planlayan Fenerbahçe'de gelecek sezonun hedefi mutlak şampiyonluk
Düşme potasından son haftalara girilirken kendini yukarılara atmayı başaran sarı-lacivertli ekipte takımdan gönderilecek isimlerde belli olmaya başladı.
Bunun yanı sıra Avrupa Kulüpleri'nden de birçok oyuncuya teklifler gelmeye devam ediyor.
Son olarak Yunanistan'ın tecrübeli ekiplerinden Olimpiakos, Fenerbahçe'nin kapısını tecrübeli stoper Martin Skrtel için çaldı.