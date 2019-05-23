Fenerbahçe'nin savunmacısına Yunan kancası!

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmalar sonrası perde kapanıyor. Galatasaray'ın 33. haftada şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası kulüplerde transfer çalışmalarına hız verdi. Yeni sezonda Süper Lig'de birçok yeni isim top koşturacak gibi görünüyor. Fenerbahçe'de kadroda köklü bir değişikliğe gidecek. Birçok ismi takımdan göndermeyi planlayan Ali Koç ve ekibi yeni sezona çok farklı bir kadro ile girmeyi planlıyor. Avrupa'da da sezonların tamamlanmasının ardından transfer dünyasında hareketli günler yaşanmaya başlandı.

23 Mayıs 2019 Perşembe 12:06 Güncelleme: 23.05.2019 12:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





