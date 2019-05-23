İşte Balotelli'nin Fenerbahçe'ye maliyeti! - Fotomaç
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İşte Balotelli'nin Fenerbahçe'ye maliyeti!
Slimani, Frey ve Soldado ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Max Kruse ve Mario Balotelli için çalışmalarını hızlandırdı. Mario Balotelli'nin Sarı-Lacivertlilere yıllık maliyeti de netleşti.
23 Mayıs 2019 Perşembe 12:40
Güncelleme: 23.05.2019 13:02
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, transferde gaza bastı…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu yıl gol yollarında sorun yaşayan Sarı-Lacivertliler, sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği İslam Slimani, Michael Frey ve Roberto Soldado ile yollarını ayıracak.
Bu üç golcünün yerine ise daha iyi üç isim transfer edilecek.
Bunların başında da Alman ekibi Werder Bremen'le yollarını ayırmaya hazırlanan Max Kruse geliyor…
Ancak, Alman golcünün tek talibi Fenerbahçe değil.