İşte Balotelli'nin Fenerbahçe'ye maliyeti! - Fotomaç
23 Mayıs 2019, Perşembe
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İşte Balotelli'nin Fenerbahçe'ye maliyeti!

Slimani, Frey ve Soldado ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Max Kruse ve Mario Balotelli için çalışmalarını hızlandırdı. Mario Balotelli'nin Sarı-Lacivertlilere yıllık maliyeti de netleşti.

23 Mayıs 2019 Perşembe 12:40 Güncelleme: 23.05.2019 13:02
İşte Balotelli'nin Fenerbahçe'ye maliyeti!

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, transferde gaza bastı…

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İşte Balotelli'nin Fenerbahçe'ye maliyeti!

Bu yıl gol yollarında sorun yaşayan Sarı-Lacivertliler, sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği İslam Slimani, Michael Frey ve Roberto Soldado ile yollarını ayıracak.

İşte Balotelli'nin Fenerbahçe'ye maliyeti!

Bu üç golcünün yerine ise daha iyi üç isim transfer edilecek.

İşte Balotelli'nin Fenerbahçe'ye maliyeti!

Bunların başında da Alman ekibi Werder Bremen'le yollarını ayırmaya hazırlanan Max Kruse geliyor…

İşte Balotelli'nin Fenerbahçe'ye maliyeti!

Ancak, Alman golcünün tek talibi Fenerbahçe değil.

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