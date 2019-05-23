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Fenerbahçe'nin 3. bombası Visca! Anlaşma... Son dakika transfer haberleri...
Fenerbahçe bombaları peş peşe patlatıyor... Sarı lacivertliler, 2020 model takımda en iyilerle çalışmak istiyor... Yapılan tüm hamleler de bu kapsamda... Teknik adamını bulan Fenerbahçe, dinamo transferini de eski yıldızını getirerek tamamlayacak. 3. bomba ise istatistikleriyle sallayan Edin Visca!
23 Mayıs 2019 Perşembe 10:12
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Fenerbahçe ile yeniden anlaşan Emre Belözoglu 4 yıllık ayrılığın ardından yuvasına geri dönüyor...
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2015'de Fenerbahçe'den ayrılan milli futbolcu gittiği günden bu yana hep arandı, yeri hiç dolmadı.
Aziz Yıldırım'ın 2008 yılında Newcastle'dan transfer ettiği tecrübeli yıldız 2013'te kısa süre Atletico Madrid formasını giydikten sonra yeniden Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da "Emre futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istiyor" dedi.
Ersun Yanal'la yollarını ayırıp Abdullah Avcı'yı teknik adamlık koltuğuna oturtmak için düğmeye basan Sarı- Lacivertli yönetim mutlu sona yaklaşıyor.