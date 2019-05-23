Fenerbahçe bombaları peş peşe patlatıyor... Sarı lacivertliler, 2020 model takımda en iyilerle çalışmak istiyor... Yapılan tüm hamleler de bu kapsamda... Teknik adamını bulan Fenerbahçe, dinamo transferini de eski yıldızını getirerek tamamlayacak. 3. bomba ise istatistikleriyle sallayan Edin Visca!