Fenerbahçe ile sözleşmesi bu yaz bitecek olan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena kararını verdi. Daha önce farklı ülkelerden gelecek tekliflere açık olduğunu söyleyen tecrübeli yıldızın yeni adresi herkesi şaşırtacak.
23 Mayıs 2019 Perşembe 09:55
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Fenerbahçe, ligin özellikle ikinci yarısında gösterdiği performansla takımına büyük katkı yapan ve özverisiyle takdir toplayan Mathieu Valbuena ile yol ayrımına geldi.
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Fransız futbolcu ile ilgili daha önce dış basında dillendirilen sürpriz transfer iddiası yeniden gündemde.
İddiaya göre 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunan temsilcisi Olympiakos ile anlaşma sağlamak üzere.
Kariyerinde Rusya, Fransa ve Türkiye liglerinde forma giymiş olan Mathieu Valbuena yeni bir meydan okumaya hazırlanıyor. Fransız yıldız geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile bunun sinyallerini de vermişti.
Fenerbahçe ile sözleşmesi bu yaz bitecek olan Valbuena, "Henüz kararımı vermedim ancak başka ülkelerden gelecek tekliflere hazırım" ifadelerini kullanmıştı.
Sarı-lacivertli taraftarlar ise takımın en iyi performans gösteren isimlerinden olan tecrübeli oyuncunun gitmesini istemiyor. Sosyal medyada Fransız oyuncuya destek veren taraftarlar, tecrübeli ismin kontratının uzatılmasını talep ediyor.
Valbuena bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 4 gol atarken, 8 de asist yaptı.