Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama! Cüneyt Çakır...
Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor ile deplasmanda 1-1 berabere tamamladıkları maçın ardından resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak tepki gösterdi.
Bu sezon başından itibaren, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak hakemler ve hakem hataları konusundaki duruşumuz çok net ve açıktır. Hakem hatalarını belli sınırlar içerisinde futbolun olağan akışında doğal karşılamakla birlikte, bu tip olağan hatalara karşı, rakiplerimizden bir açıklama gelmediği takdirde, herhangi bir söylemde bulunmadık.
Ancak dün oynanan müsabakada yaşanan hatalı kararlar ve bu kararların alınış biçimleri ile bu kararları veren hakemlerin çok kısa bir süre önce benzer pozisyonlar için yayıncı kuruluşta yapmış oldukları değerlendirmeler detaylıca göz önüne alındığında, ortaya birkaç basit hakem hatası denilerek geçiştirilemeyecek, kabul edilebilir sınırların çok üzerinde bir tablo çıkmaktadır: