Fenerbahçeden zehir zemberek açıklama! Cüneyt Çakır... - Fotomaç
22 Ocak 2019, Salı
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Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama! Cüneyt Çakır...

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor ile deplasmanda 1-1 berabere tamamladıkları maçın ardından resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak tepki gösterdi.

22 Ocak 2019 Salı, 19:26:08 Güncelleme: 19:28:32
Fenerbahçeden zehir zemberek açıklama! Cüneyt Çakır...

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

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Fenerbahçeden zehir zemberek açıklama! Cüneyt Çakır...

"Lefter Küçükandonyadis sezonu 18. hafta müsabakasında deplasmanda oynadığımız Bursaspor karşılamasında, futbol takımımızın maruz kaldığı, direkt olarak maç sonucuna etki eden yanlış hakem kararları tüm kamuoyunun malumudur.

Fenerbahçeden zehir zemberek açıklama! Cüneyt Çakır...

Bu sezon başından itibaren, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak hakemler ve hakem hataları konusundaki duruşumuz çok net ve açıktır. Hakem hatalarını belli sınırlar içerisinde futbolun olağan akışında doğal karşılamakla birlikte, bu tip olağan hatalara karşı, rakiplerimizden bir açıklama gelmediği takdirde, herhangi bir söylemde bulunmadık.

Fenerbahçeden zehir zemberek açıklama! Cüneyt Çakır...

Başkanvekilimiz Semih Özsoy'un maç sonrasında yaptığı açıklamalarda da belirttiği gibi Türk futbolunun geleceği açısından da maç sonralarında sıcağı sıcağına hakemler ve kararları hakkında pozisyonları iyice analiz etmeden yorumlarda bulunmayı doğru bulmuyoruz.

Fenerbahçeden zehir zemberek açıklama! Cüneyt Çakır...

Ancak dün oynanan müsabakada yaşanan hatalı kararlar ve bu kararların alınış biçimleri ile bu kararları veren hakemlerin çok kısa bir süre önce benzer pozisyonlar için yayıncı kuruluşta yapmış oldukları değerlendirmeler detaylıca göz önüne alındığında, ortaya birkaç basit hakem hatası denilerek geçiştirilemeyecek, kabul edilebilir sınırların çok üzerinde bir tablo çıkmaktadır:

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