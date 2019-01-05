Fenerbahçeden transfer operasyonu! 4 yıldız birden - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'den transfer operasyonu! 4 yıldız birden
Kanarya'da transfer harekatı sürüyor. Sadık Çiftpınar'dan sonra 4 yıldız için de girişimler hızlandı.
5 Ocak 2019 Cumartesi, 00:18:26
Güncelleme: 07:52:41
Fenerbahçe'de transfer döneminin açılmasıyla hareketli günler başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Defansta sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, ilk takviyeyi Sadık Çiftpınar ile yaptı...
Ancak sarı-lacivertliler duracağa benzemiyor. Kanarya, 4 yıldız için de girişimlerini arttırdı.
SERDAR AZİZ PLANI
Galatasaray'ın gözden çıkardığı Serdar Aziz için devreye giren Fenerbahçe, tecrübeli oyuncu ve menajeri ile prensip anlaşmasına vardı.
Bonservis konusunda ise Serdar Aziz'in sarı-kırmızılı kulüpten 1.8 milyon euro alacaklı olması koz olarak kullanılacak.