Fenerbahçeden transfer operasyonu! 4 yıldız birden - Galeri - Fotomaç
05 Ocak 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'den transfer operasyonu! 4 yıldız birden

Kanarya'da transfer harekatı sürüyor. Sadık Çiftpınar'dan sonra 4 yıldız için de girişimler hızlandı.
5 Ocak 2019 Cumartesi, 00:18:26 Güncelleme: 07:52:41
Fenerbahçeden transfer operasyonu! 4 yıldız birden

Fenerbahçe'de transfer döneminin açılmasıyla hareketli günler başladı.

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Fenerbahçeden transfer operasyonu! 4 yıldız birden

Defansta sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, ilk takviyeyi Sadık Çiftpınar ile yaptı...

Fenerbahçeden transfer operasyonu! 4 yıldız birden

Ancak sarı-lacivertliler duracağa benzemiyor. Kanarya, 4 yıldız için de girişimlerini arttırdı.

Fenerbahçeden transfer operasyonu! 4 yıldız birden

SERDAR AZİZ PLANI
Galatasaray'ın gözden çıkardığı Serdar Aziz için devreye giren Fenerbahçe, tecrübeli oyuncu ve menajeri ile prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçeden transfer operasyonu! 4 yıldız birden

Bonservis konusunda ise Serdar Aziz'in sarı-kırmızılı kulüpten 1.8 milyon euro alacaklı olması koz olarak kullanılacak.

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