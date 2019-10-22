Fenerbahçe'den şok birincilik! Avrupa'da zirvede

Yeni sezona kabuk değiştirerek başlayan ve birçok isimle yollarını ayırdığı gibi hatırı sayılır sayıda da futbolcu transfer eden Fenerbahçe'de ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Sarı lacivertliler geride kalan 8 hafta sonunda ligde 3. sırada yer aldı ancak bir konuda Avrupa'nın zirvesinde! İşte Fenerbahçe'deki o tablo ve şok ayrıntı...
22 Ekim 2019 Salı 11:21
Güncelleme: 22.10.2019 11:51
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Süper Lig'de 8. hafta geride kalırken Alanyaspor 17 puanla zirvede, Trabzonspor 15 puanla 2. sırada yer aldı. Fenerbahçe ise Başakşehir ile beraber 14'er puanla 3. ve 4. sırada kendilerine yer buldu.
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Averajı 5 olan Fenerbahçe, 8 haftada 13 gol kaydetti. Kalesinde ise 8 gol gördü.
Sarı lacivertlerde kaybedilen puanlar ve alınan mağlubiyetler incelendiğinde bir konu öne çıktı.
İşte ortaya çıkan istatistikler sonrası dikkat çeken o ayrıntı...
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor'a konuk olurken sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı bildi.