Fenerbahçe'den şok birincilik! Avrupa'da zirvede

Yeni sezona kabuk değiştirerek başlayan ve birçok isimle yollarını ayırdığı gibi hatırı sayılır sayıda da futbolcu transfer eden Fenerbahçe'de ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Sarı lacivertliler geride kalan 8 hafta sonunda ligde 3. sırada yer aldı ancak bir konuda Avrupa'nın zirvesinde! İşte Fenerbahçe'deki o tablo ve şok ayrıntı...