Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında mücadele etmek için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı lacivertli yönetim ve Ersun Yanal, eksik bölgelere tecrübeli oyuncuların da gerekli olduğu fikrinde birleşerek transfer listesini belirledi. İşte detaylar...
18 Haziran 2019 Salı 08:54
Güncelleme: 18.06.2019 08:58
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Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
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Takımdan ayrılan oyuncuların yerne yönetim arayışlarını sürdürüyor.
Geçtiğimiz sezon taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Sarı Kanarya, bu yıl doğru transferlerle şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak istiyor.
Yönetim ve teknik direktör Ersun Yanal, transferleri bir an önce sonlandırmak için sık sık bir araya geliyor.
Transferde düğmeye basmak için UEFA'nın vereceği kararı bekleyen Fenerbahçe'de hedefler belirlendi.