Fenerbahçe'den Panzer çıkarması! 3 isim geliyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında mücadele etmek için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı lacivertli yönetim ve Ersun Yanal, eksik bölgelere tecrübeli oyuncuların da gerekli olduğu fikrinde birleşerek transfer listesini belirledi. İşte detaylar...

18 Haziran 2019 Salı 08:54 Güncelleme: 18.06.2019 08:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





