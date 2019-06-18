Fenerbahçe'den Panzer çıkarması! 3 isim geliyor - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'den Panzer çıkarması! 3 isim geliyor

Fenerbahçe'den Panzer çıkarması! 3 isim geliyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında mücadele etmek için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı lacivertli yönetim ve Ersun Yanal, eksik bölgelere tecrübeli oyuncuların da gerekli olduğu fikrinde birleşerek transfer listesini belirledi. İşte detaylar...
18 Haziran 2019 Salı 08:54 Güncelleme: 18.06.2019 08:58
Fenerbahçe'den Panzer çıkarması! 3 isim geliyor

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den Panzer çıkarması! 3 isim geliyor

Takımdan ayrılan oyuncuların yerne yönetim arayışlarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den Panzer çıkarması! 3 isim geliyor

Geçtiğimiz sezon taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Sarı Kanarya, bu yıl doğru transferlerle şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak istiyor.

Fenerbahçe'den Panzer çıkarması! 3 isim geliyor

Yönetim ve teknik direktör Ersun Yanal, transferleri bir an önce sonlandırmak için sık sık bir araya geliyor.

Fenerbahçe'den Panzer çıkarması! 3 isim geliyor

Transferde düğmeye basmak için UEFA'nın vereceği kararı bekleyen Fenerbahçe'de hedefler belirlendi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN