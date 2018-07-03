Fenerbahçe'den orta saha transferlerine 10 yılda 92 milyon Euro!
Fenerbahçe, orta sahaya yaptığı transferlere ödediği rakamlarla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, özellikle son 10 yılda bu alana yaptığı transferler için çok büyük paralar harcadı. FutboArena'nın haberine göre, kasadan 52 futbolcu için toplam 92 milyon 380 bin euro çıktı. Aynı süre içerisinde orta saha oyuncularından gelen bonservis geliri ise 14 milyon 350 bin euro olarak kayda geçti. Aradaki fark 78 milyon euro civarında oldu.
VOLKAN KALEYE PARA ÖDETMEDİ
Sarı-lacivertli ekipte son 14 yıldır düzenli olarak forma giyen Volkan Demirel, gösterdiği performansla bu periyotta kulübüne kaleci için para harcatmadı. Volkan Babacan, Ertuğrul Taşkıran, Mert Günok ve Erten gibi isimler alt yapıdan çıkarken, Barça'ya satılan Rüştü ile Fabiano kiralandı, Kameni'ye ise bonservis ücreti ödenmedi.
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