Fenerbahçeden gündemi sarsacak transfer!

Fenerbahçe'den gündemi sarsacak transfer!

Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen İspanyol orta saha Cesc Fabregas ile ilgilenen Fenerbahçe'nin İngiliz devinden başka bir yıldız için de nabız yokladığı ortaya çıktı.

5 Ocak 2019 Cumartesi, 00:42:27 Güncelleme: 07:53:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





