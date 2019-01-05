Fenerbahçeden gündemi sarsacak transfer! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'den gündemi sarsacak transfer!
Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen İspanyol orta saha Cesc Fabregas ile ilgilenen Fenerbahçe'nin İngiliz devinden başka bir yıldız için de nabız yokladığı ortaya çıktı.
5 Ocak 2019 Cumartesi, 00:42:27
Güncelleme: 07:53:09
Geçen hafta Londra'ya giderek Fabregas için Chelsea ile görüşen başkan Ali Koç'un, aynı takımın Fransız santrforu Olivier Giruod'u kiralamak için de nabız yokladığı belirlendi.
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Chelsea yönetiminin ise teknik heyetle görüştükten sonra yanıt vereceklerini söylediği kaydedildi.
Fenerbahçe, 32 yaşındaki Giroud'u Arsenal'de oynadığı dönemde de almak istemiş ancak yıldız futbolcuyu Chelsea transfer etmişti.
Bu sezon Chelsea formasıyla 22 maça çıkan Giroud, 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro.