Fenerbahçe'den golcü bombası! İşte bonservis bedeli...

4-5 KEZ CANLI OLARAK İZLENDİ

Bu sezon Hırvatistan Ligi'nde 25 maçta 17 kez ağları havalandıran genç yıldız krallık yarışında ilk sırada. Scout ekibinin Maric'i bu sezon 4-5 kez canlı olarak izlediği de ifade ediliyor.