Fenerbahçe'den golcü bombası! İşte bonservis bedeli...

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren Fenerbahçe, çalışmalarını hızlandırdı. Vedat gibi genç, maliyeti düşük ve mücadeleci isimler üzerinde duran yönetim, genç golcüye kancayı attı. Bu sezon 25 maçta 17 gol atan 24 yaşındaki solak forvetin transferi için hiçbir engel yok. İşte golcü oyuncunun bonservis bedeli ve transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
18 Mayıs 2020 Pazartesi 06:40
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Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren Fenerbahçe, çalışmalarını hızlandırdı.
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Vedat Muriç'in İtalya ve İngiltere'de çok ciddi talipleri olması nedeniyle Fenerbahçe'de forvet arayışı başladı.
Sarı-Lacivertliler, Kosovalı golcünün satılma ihtimaline karşın B planını hazırlıyor… Yönetim aynı Vedat gibi genç, maliyeti düşük ve mücadeleci isimler üzerinde duruyor.
1.87 BOYUNDA VE SAVAŞÇI! Takvim'in haberine göre; Osijek forması giyen Mirko Maric şu anda listenin ilk sırasında. Vedat gibi solak olan 24 yaşındaki forvet 1.87 boyunda. Ayrıca savaşçı yapısıyla ön plana çıkıyor.
4-5 KEZ CANLI OLARAK İZLENDİ Bu sezon Hırvatistan Ligi'nde 25 maçta 17 kez ağları havalandıran genç yıldız krallık yarışında ilk sırada. Scout ekibinin Maric'i bu sezon 4-5 kez canlı olarak izlediği de ifade ediliyor.