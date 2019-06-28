Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! İşte ödenecek rakam

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için harekete geçen Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Aleksandar Kolarov, Max Kruse, Ljubomir Fejsa, Emre Belözoğlu ve Allahyar Sayyadmanesh transferlerini açıklamak için gün sayan ve Galatasaray ile Vedat Muriç transferinde kıyasıya mücadele eden Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibiyle bir transferde daha karşı karşıya geldi. Yıldız oyuncunun transferinde mutlu sona çok yakın olan Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar...

28 Haziran 2019 Cuma 07:55 Güncelleme: 28.06.2019 07:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





