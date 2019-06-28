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Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! İşte ödenecek rakam
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! İşte ödenecek rakam
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için harekete geçen Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Aleksandar Kolarov, Max Kruse, Ljubomir Fejsa, Emre Belözoğlu ve Allahyar Sayyadmanesh transferlerini açıklamak için gün sayan ve Galatasaray ile Vedat Muriç transferinde kıyasıya mücadele eden Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibiyle bir transferde daha karşı karşıya geldi. Yıldız oyuncunun transferinde mutlu sona çok yakın olan Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar...
28 Haziran 2019 Cuma 07:55
Güncelleme: 28.06.2019 07:55
Yeni sezon için şampiyonluğa oynayacak geniş rotasyonlu bir kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı.
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Geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerin çoğundan istediği katkıyı alamayan Kanarya, transferde ince eleyip sık dokuyor.
Transferde ince eleyip sık dokuyan Sarı-Lacivertlilerin amacı bütün transferleri sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirerek, oyuncuların bir an önce takıma adapte olmalarını sağlamak...
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren ve transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov, Max Kruse, Emre Belözoğlu, Ljubomir Fejsa ve Allahyar Sayyadmanesh transferlerinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-Lacivertlilerin bu 5 transferi önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.