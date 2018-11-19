Fenerbahçeden Fernandese yakın markaj - Galeri - Fotomaç
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    20 Kasım 2018, Salı
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    Fenerbahçe'den Fernandes'e yakın markaj

    Botafogo'lu oyuncunun menajerliğini yapan babası Reinaldo, "Türkler, Matheus'un kalbini kazanmaya çalışıyor. Brezilya içinde çok saygın birkaç futbolcu oğlumu aradı" dedi.
    19 Kasım 2018 Pazartesi, 22:49:26 Güncelleme: 09:04:56
    Fenerbahçeden Fernandese yakın markaj

    Bir süre önce adı gündeme gelen Brezilyalı orta saha Matheus Fernandes için babası Reinaldo'dan açıklama geldi.

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    Fenerbahçeden Fernandese yakın markaj

    20 yaşındaki futbolcunun menajerliğini yapan baba Fernandes, Fenerbahçe'nin oğluyla ilgilendiği haberlerini doğruladı.

    Fenerbahçeden Fernandese yakın markaj

    "Türkler, Matheus'un kalbini kazanmaya çalışıyor. Brezilya için çok saygın birkaç futbolcu oğlumu aradı" diyen Reinaldo, şöyle devam etti:

    Fenerbahçeden Fernandese yakın markaj

    GELİŞİMİ İÇİN İYİ OLUR

    Fenerbahçe için oynamak isterse, bunun gelişimine faydalı olacağını söylediler. Bu da oğlumun çok hoşuna gitti.

    Fenerbahçeden Fernandese yakın markaj

    Neler olacağını yakında göreceğiz." Baba Fernandes ayrıca oğluna farklı menajerlerden transfer teklifleri geldiğini de açıkladı.

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