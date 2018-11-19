Fenerbahçeden Fernandese yakın markaj - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'den Fernandes'e yakın markaj
Botafogo'lu oyuncunun menajerliğini yapan babası Reinaldo, "Türkler, Matheus'un kalbini kazanmaya çalışıyor. Brezilya içinde çok saygın birkaç futbolcu oğlumu aradı" dedi.
19 Kasım 2018 Pazartesi, 22:49:26
Güncelleme: 09:04:56
Bir süre önce adı gündeme gelen Brezilyalı orta saha Matheus Fernandes için babası Reinaldo'dan açıklama geldi.
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20 yaşındaki futbolcunun menajerliğini yapan baba Fernandes, Fenerbahçe'nin oğluyla ilgilendiği haberlerini doğruladı.
"Türkler, Matheus'un kalbini kazanmaya çalışıyor. Brezilya için çok saygın birkaç futbolcu oğlumu aradı" diyen Reinaldo, şöyle devam etti:
GELİŞİMİ İÇİN İYİ OLUR
Fenerbahçe için oynamak isterse, bunun gelişimine faydalı olacağını söylediler. Bu da oğlumun çok hoşuna gitti.
Neler olacağını yakında göreceğiz." Baba Fernandes ayrıca oğluna farklı menajerlerden transfer teklifleri geldiğini de açıkladı.