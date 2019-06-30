Fenerbahçe'den dünya yıldızına kiralama teklifi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Haziran 2019, Pazar
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Fenerbahçe'den dünya yıldızına kiralama teklifi!

Gelecek sezon için iddialı kadro kurma çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, transferde bombaları ardı ardına patlatmayı planlıyor. İlk olarak golcü futbolcu Max Kruse'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertli ekip gündemine sürpriz bir ismi aldı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

30 Haziran 2019 Pazar 09:54 Güncelleme: 30.06.2019 09:54
Fenerbahçe'den dünya yıldızına kiralama teklifi!

Yeni sezon öncesi kadroda büyük bir yapılanmaya giden Fenerbahçe'de tranfser çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Fenerbahçe'den dünya yıldızına kiralama teklifi!

Sarı-lacivertli takım son olarak Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren golcü futbolcu Max Kruse'yi kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'den dünya yıldızına kiralama teklifi!

Farklı mevkilere takviye yapmak için araştırmalarına devam eden Fenerbahçe gündemine sürpriz bir ismi dahil etti.

Fenerbahçe'den dünya yıldızına kiralama teklifi!

İspanyol ve İngiliz basını sarı-lacivetli kulübün Arsenal forması giyen Shkodran Mustafi için kulüple temasa geçtiğini yazdı.

Fenerbahçe'den dünya yıldızına kiralama teklifi!

Menajer Unai Emery'nin takımda istemediği yıldız futbolcu için sportif direktör Damien Comolli'nin birtakım görüşmeler gerçekleştireceği ifade edildi.

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