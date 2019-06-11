Fenerbahçe'den dev takas teklifi! - Fotomaç
11 Haziran 2019, Salı
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Fenerbahçe'den dev takas teklifi!

Transferde vitesi yükselten Fenerbahçe'de UEFA'dan çıkacak karar yönetimin daha net adımlar atması için belirleyici olacak. Yeni sezonda yepyeni bir kadro yapılanmasına gidecek olan Fenerbahçe birçok isimle görüşmelerini sürdürürken Medipol Başakşehir'in kapısını da dev bir takas teklifi için çalacak. İşte dev takasın detayları...
11 Haziran 2019 Salı 07:56
Fenerbahçe'den dev takas teklifi!

Fenerbahçe'de sezonun kapanmasının ardından transferde hareketli günler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den dev takas teklifi!

Bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefliyor.

Fenerbahçe'den dev takas teklifi!

Bir yandan da UEFA'dan çıkacak karara göre transferde hareket etmek isteyen Fenerbahçe bu karara göre transferde daha net kararlar almayı planlıyor.

Fenerbahçe'den dev takas teklifi!

Ersun Yanal ve Damien Comolli liderliğinde gelecek sezona yepyeni bir kadro kurmayı planlayan sarı-lacivertliler de öncelik kulübe para kazandıracak isimleri güzel bir fiyatla satıp yapılacak transferlere kaynak oluşturmak.

Fenerbahçe'den dev takas teklifi!

Özellikle Eljif Elmas, Miha Zajc gibi isimlerden bu kaynağı yaratmayı planlayan yönetim takımda kalmasını istediği isimlerle de sözleşme imzalamayı planlıyor.

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